Космос как на ладони. Телескоп NASA создает уникальную 3D-карту Вселенной (видео)

Как телескоп приступил к научной миссии

Аппарат был выведен в космос 11 марта и разработан учеными из Калифорнийского технологического института (Caltech), Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и других организаций. В течение шести недель команда проверяла и настраивала все компоненты обсерватории.

С 1 мая SPHEREx перешел в полноценный научный режим. В течение двух лет с помощью мощных инфракрасных датчиков он будет исследовать происхождение Вселенной, отслеживать эволюцию галактик и искать компоненты, необходимые для жизни, в пределах нашей галактики.

"Благодаря работе команд NASA, промышленности и научных кругов, SPHEREx работает точно так, как ожидалось, и создаст карту неба, которой у нас раньше не было", - заявил Шон Домагал-Голдман, исполняющий обязанности директора астрофизического подразделения NASA.

Как SPHEREx "видит" Вселенную

Название SPHEREx расшифровывается как Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer. Обсерватория делает примерно 14,5 оборотов вокруг Земли в сутки, двигаясь по полярной орбите и захватывая изображения полосами, охватывающими планету.

Каждый день добавляется новая полоса, и за шесть месяцев телескоп охватывает все небо. За 25 месяцев это произойдет четыре раза.

Для управления положением аппарат не использует двигатели - вместо этого он меняет ориентацию с помощью маховиков. Объективы или датчики не двигаются - наклоняется вся обсерватория.

Каждое изображение состоит из шести экспозиций: каждый детектор захватывает свою часть инфракрасного спектра. В сутки SPHEREx делает около 600 таких экспозиций.

За два года обсерватория создаст сотни тысяч изображений и соберет четыре полные карты неба. Ученые надеются с их помощью понять, что происходило сразу после Большого взрыва.

Одна из ключевых тем - космическая инфляция, когда Вселенная за долю секунды расширилась в триллион триллионов раз. Это оставило едва заметные следы в распределении материи, которые SPHEREx попытается обнаружить.

"Мы будем исследовать мельчайшие масштабы ранней Вселенной, наблюдая за самыми большими структурами современной Вселенной", - сказал Джим Фэнсон, менеджер проекта из JPL.

Расположение галактик до сих пор хранит следы того первого расширения. Эти узоры могут раскрыть природу энергии, вызвавшей инфляцию, и, возможно, впервые показать ее свойства.

Карта имеет спектр возможностей

SPHEREx станет первой обсерваторией, составившей карту всего неба в 102 инфракрасных цветах - гораздо больше, чем предыдущие миссии.

Инфракрасный свет недоступен глазу, но он несет ключевую информацию о звездах, галактиках и межзвездной пыли. Обсерватория использует спектроскопию - метод, разлагающий свет на составляющие, как призма. Это позволяет, например, определять расстояния до галактик и превращать плоскую карту во вселенную в 3D.

Также методика помогает найти жизненно важные молекулы, например, замерзшую воду на пылевых частицах, из которых, как считают ученые, произошли океаны Земли.

Что еще может показать SPHEREx

Телескоп сделает более 9 миллионов измерений межзвездных облаков во Млечном Пути, что поможет понять химические процессы в разных уголках галактики - и, возможно, выяснить, как молекулы, пригодные для жизни, попали на Землю.

С простым подходом и высокотехнологичными инструментами этот компактный аппарат помогает найти ответы на одни из самых фундаментальных вопросов человечества.