Питт ест, Хэнкс - принимает ванну: 10 актеров, которые в каждом фильме повторяют свои "фишки"

Некоторые актеры настолько ассоциируются с определенными привычками или жестами, что они стали частью их кинематографического образа. И хоть их роли могут быть разными, эти "фишки" всегда на месте, и невозможно представить фильм без них.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 актерах, которые не могут устоять перед своими любимыми "сценическими привычками".
Известный своими трюками в боевиках, Круз не раз показывал, что не боится бежать во время экшенов, повышая напряжение, чтобы сделать сцены более реалистичными.
Знание того, что актер сам выполняет трюки, делает его фильмы более аутентичными, а его бег лишь усиливает привлекательность и динамику каждой сцены.
Шон Бин заслужил репутацию того, кто всегда умирает в своих фильмах. Начиная с "Караваджо", когда ему перерезали горло, Бин умер в почти дюжине фильмов. С каждой экранной смертью звезды он становился известным своей ужасной смертью.
Поклонники заядлого Брэда Питта знают, что его герои часто едят в фильмах. Примеры включают "Одиннадцать друзей Оушена", где Расти ест чизбургер, коктейль с креветками, начос и мороженое.
В вестерне "Убийство Джесси Джеймса" он ест тушеное говяжье мясо, а в "Мистер и миссис Смит" - вкусное жаркое. В фильме "Знакомьтесь с Джо Блэком" Питт изображает смерть, которая попала в тело обычного человека, поэтому его еда становится главным моментом в наслаждении чем-то таким простым, как баночка арахисового масла.
Независимо от того, играет ли она подростка в отношениях с вампиром в "Сумерках" или охранника в Гуантанамо в "Кэмпе Рентген", Кристен Стюарт имеет привычку всегда проводить рукой по волосам. Это безобидный жест, который объединяет ее героев, но иногда отвлекает.
Харрисон Форд в течение пяти десятилетий делал карьеру, играя людей убеждений, вплоть до того момента, когда определенная черта вышла выше других. Будь то сериал об Индиане Джонсе, сага о Скайуокере из фильмов "Звездные войны" или "Воздушный маршал", Форд всегда указывает на людей или на себя. Он уделяет значительное внимание жестикуляции своего персонажа, и это придает им ощущение срочности и важности.
В своих фильмах, таких как "Форрест Гамп" или "Зеленая миля", Том Хэнкс часто появляется в сценах, где его персонажи пользуются ванной. Он имеет подобные моменты и в других фильмах, таких как "Аполлон 13", "Пропасть", "Их собственная лига" и "Изгнание". Это может показаться странной привычкой, но на самом деле эти сцены добавляют реалистичности его персонажам, поскольку они выполняют привычные, повседневные действия, которые обычно не показываются в фильмах.
Оуэн Уилсон стал известным благодаря своим постоянным высказываниям, которые он использует во всех своих фильмах. Актер сам признается, что в его кино всегда есть небольшие фразы, которые он добавляет как своеобразное послание своим наиболее верным фанатам, которые ожидают эти "пасхалки" в его комедиях. Будь то в "Стажеры", "Образцовый самец" или "Любовь, свадьбы и другие катастрофы", Уилсон всегда использует слово "Вау", чтобы передать как восхищение, так и сарказм в ответ на действия других персонажей или неожиданные повороты сюжета.
Натали Портман славится своей способностью играть драматические роли, и это объясняет ее склонность к сценам с эмоциональными моментами, включая слезы, в большинстве своих фильмов. Будь то роль жены Энакина Скайуокера, наблюдающей за его падением на темную сторону в приквелах "Звездных войн", или психологическая трансформация в "V - Вендетта" и "Черный лебедь", она всегда верно передает глубину эмоций. Портман не боится погружаться в сложность и многогранность человеческого опыта.
Дуэйн "Скала" Джонсон стал известным благодаря своей способности поднимать одну бровь, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Как "Народный Чемпион" в WWE, он развил уникальный стиль, позволявший ему высмеивать оппонентов на ринге перед тем, как выполнить завершающее движение, сопровождая это характерным поднятием брови.
Эту особенность Джонсон перенес и в свои киноработы, в частности в таких комедиях, как "В поисках счастья", "Джунгли" и серии фильмов "Джуманджи", где этот жест стал одной из его самых узнаваемых черт.
Леонардо Ди Каприо получил известность благодаря своему широкому репертуару драматических ролей, а также из-за одной характерной привычки, которую он демонстрирует в каждом из фильмов. Независимо от того, ужинает ли он на "Титанике", организовывает роскошную вечеринку в "Великом Гэтсби", пытается обмануть систему в "Волке с Уолл-стрит" или обедает с врагом в "Бандах Нью-Йорка", Ди Каприо часто появляется с бокалом в руке, поднимая его для тоста.
Поскольку его персонажи обычно обладают харизмой и дружелюбием (даже когда они играют антагонистов), эти тосты часто сопровождаются проникновенными речами, которые помогают раскрыть глубину их мотивов и двигают сюжет вперед.
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