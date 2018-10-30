У Києві призупинили роботу 13 компаній за неякісне харчування у школах

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Компанії використовували продукти низької якості

У Києві з початку року призупинили роботу 13 компаній за порушення організації харчування в школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що вищевказані компанії порушували вимоги, у тому числі до якості продуктів. Крім того, встановлено, що виробництво і обіг цих продуктів становили загрозу для здоров'я дітей.

Також повідомляється, що з початку 2018 року провели 48 перевірок у школах, за результатами яких визначили, що найбільш поширеними порушеннями є поганий санітарно-гігієнічний стан харчоблоку; відсутність повного набору виробничих приміщень харчоблоку, що призводить до порушення технологічного процесу приготування страв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві нелегально працюють близько 1,5 тис. пересувних точок фастфуду. Останні перевірки проводились після того, як влітку в столиці сталося масове отруєння шаурмою. Зокрема, в серпні перевірка точок продажу вуличної їжі в Києві виявила 3 цехи з антисанітарними умовами.