Що пити? Супрун розповіла українцям, які напої найкорисніші

Уляна Супрун розповіла, які напої найкорисніші для вживання і пояснила, які з них вживати не рекомендується. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що постійні рекомендації про те, що треба пити воду багато українців запам'ятали, але не дуже хочуть їх виконувати, так як звичайна вода не має смаку. Вона розповіла, що не варто пити звичайну воду з-під крану, а тільки кип'ячену або профільтровану. Також бажано, щоб вона відстоялася і всі шкідливі речовини осіли.

Мінеральна вода також корисна, але потрібно враховувати її склад, так як для деяких вона може стати причиною виникнення каменів у нирках. Супрун порекомендувала тим, у кого є проблеми з тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи – порадитися з лікарем з приводу мінеральної води. Теж саме стосується і газованої мінеральної води.

Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун попередила, що пити енергетики – дуже шкідливо для здоров'я, так як вони можуть викликати підвищення тиску, нудоту, конвульсії і прискорене серцебиття. Також постійне вживання енергетиків може нашкодити людям з діабетом другого типу, так як в них міститься велика кількість цукру.

Енергетики можуть спровокувати викидні на пізніх строках вагітності, народження дітей з низькою вагою або мертвих. Вони сильно псують зуби, порушують роботу серцево-судинної системи, призводять до ожиріння, агресивної поведінки та підвищують ризик черепно-мозкових травм, тому що порушують сон, роботу головного мозку.

Уляна Супрун категорично не рекомендує замінювати звичайну воду газованими напоями, так як солодкі газовані води – це порожні калорії, які ведуть до ожиріння, діабету, подагрі, ризику розвитку серцево-судинних захворювань, карієсу, виведенню кальцію з організму, а також підвищують ризики захворювання на рак.

Також Супрун не радить пити соки у великій кількості, так як в них міститься багато цукру. В якості альтернативи вона пропонує вживати фрукти цілими або у вигляді фруктово-овочевих смузі.

А дієтичні напої з замінниками цукру можуть сильно впливати на мікрофлору кишечника і постійне вживання веде до діабету, ожиріння, депресії.

Звичайна вода - найбільш корисний напій (pixabay.com)

Для тих, кому не подобається смак звичайної води, Супрун дала рекомендації про те, як зробити її більш смачною і корисною:

- заморозьте лимон або апельсин, натріть його з цедрою на тертці і залийте кип'яченою водою. У такому напої є свіжість, вітамін С, бета-каротин, пектин і ефірне масло;

- смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м'яті, тертому імбиру, кориці, лаванди, цвіту бузини або чайної троянди;

- замість лимона можна брати будь-які ягоди. Ягоди потовкти у воді і довести до кипіння, щоб напій відразу не скис;

- солодкі газовані води можна замінити компотом із сухофруктів – це хороше джерело мікроелементів. Сушені абрикоси багаті калієм, чорнослив – залізом;

- якщо потрібно мобілізуватися, то можна випити фільтровану кава і склянку соку. Це буде еквівалентно баночці енергетика за кількістю кофеїну і цукру, але з природними антиоксидантами.

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