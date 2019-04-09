У Супрун розповіли, де і як українцям безкоштовно перевірити рівень холестерину

Фото: Перевірка рівня холестерину (колаж РБК-Україна)

Аналіз потрібно здавати кожні регулярно всім людям, навіть якщо вони абсолютно здорові

Високий рівень холестерину збільшує ризики появи серйозних хвороб – атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та навіть інсульту. Про це пишуть на сайті МОЗ.

Лікарі радять проходити тести на те, який ви маєте рівень холестерину, кожні 4-5 років. Коли ж людина перебуває у групі ризику, тобто має пов’язані із цим хвороби, то тести треба проходити значно частіше.

Чому так важливо знати рівень холестерину?

Знати цей показник – звичайна норма для мешканців європейських країн. В Україні, на жаль, далеко не всі знають ці показники власного здоров'я. Але це – дуже важливо.

Як відомо, так званий "поганий" холестерин проникає у стінку кровоносних судин. Там він поступово накопичується в атеросклеротичних бляшках, які часом звужують просвіт судини й потім перешкоджають вільному потоку крові. Ці бляшки небезпечні й тим, що сприяють утворенням тромбів в організмі.

Тромб збільшується в розмірах і починає закривати просвіт судин. Потік крові далі йти не може, і частина міокарда, яка живиться цією судиною, не отримує кисню та інших речовин і відмирає. Інфаркт міокарда розвивається, якщо це відбувається у серці, а інсульт – якщо у мозку.

Фото: Рівень холестерину знають далеко не всі українці (pixabay.com)

Зараз лікарі констатують: на жаль, вкрай мало українців вважає за потрібне перевіряти рівень свого холестерину, бо не вважає це важливим. Наприклад, результати соцопитування виявили, що 47% вінничан і вінничанок відвели підвищеному холестерину аж 7-ме місце у списку факторів ризику.

При цьому більшість вказала на шкоду неправильного харчування для організму. Виходить, люди не дуже добре розуміють, що високий рівень холестерину призводить до вкрай серйозних хвороб.

Як в Україні пройти тести на холестерин безкоштовно?

Кожен може перевірити рівень холестерину у свого лікаря, з яким підписав декларацію, кажуть у МОЗ. Це можна зробити у терапевта, сімейного лікаря або педіатра за умови того, що декларація із ним підписана.

Далеко не всі це знають, проте аналіз на загальний холестерин пацієнтів входить до гарантованого державою пакету послуг первинної медичної допомоги, що їх пацієнти мають отримувати абсолютно безкоштовно.

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