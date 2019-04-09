Пережиток минулого: Супрун розповіла про нові правила відвідування реанімації в Україні

Палата інтенсивної терапії (Колаж РБК-Україна)

Супрун нагадала українцям про права та дала поради про відвідини близьких в палаті інтенсивної терапії

Уляна Супрун повідомила українцям про те, що вони мають право перебувати в палаті інтенсивної терапії (реанімації) з близькими 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Вона пояснила, що заборони на відвідування або погодинний доступ – це пережиток минулого і українці зобов'язані знати свої права. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що указ МОЗ про вільне відвідування реанімації був випущений ще три роки тому, але дослідження, яке провели в лютому 2019 року, показало, що насправді лише 21% українців змогли потрапити у відділення інтенсивної терапії без проблем. А у 4% за вхід в реанімацію навіть вимагали хабар.

Вона пояснила, що частково такі показники пов'язані з тим, що медичні заклади не готові до змін. Крім того, з'ясувалося, що лише половина опитаних знала, що вони мають право знаходиться поруч з близькими в реанімації цілодобово.

Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також вона нагадала українцям основні правила, які стосуються відвідування відділень інтенсивної терапії:

- Право на допуск до пацієнтів будь-якого віку діє 24/7 і забезпечується закладом охорони здоров'я;

- Один відвідувач може знаходиться біля ліжка пацієнта без часових обмежень;

- Одночасно у пацієнта може бути не більше двох відвідувачів. Винятки обговорюються з лікарем;

- Відвідувачем може бути будь-яка людина, незалежно від родинних відносин;

Крім того, Уляна Супрун розповіла, що при собі у відділеннях потрібно мати антисептичну рідину для дезинфекції рук, якою потрібно часто користуватися, так як руки – найбільше джерело поширення інфекцій.

Якщо відвідувач відчуває себе застудженим – то приходити в палату інтенсивної терапії не варто, щоб не наражати на небезпеку близьку людину і решта пацієнтів.

Не варто приходити у відділення інтенсивної терапії в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з сильним запахом після куріння.

Палата інтенсивної терапії (pixabay.com)

Супрун рекомендує заздалегідь налаштуватися на те, що в палаті буде багато незнайомих запахів, звуків і тяжкохворих людей, тому варто стримувати емоції.

У відділенні інтенсивної терапії не можна чіпати апаратуру, до якої підключені пацієнти, так як це загрожує їхньому здоров'ю та життю. Якщо на думку відвідувача з апаратурою щось не так, то потрібно негайно покликати медичний персонал і не намагатися зробити що-небудь самостійно.

Також варто прислухатися до всіх інструкцій, порад і прохань персоналу. Вони працюють для того, щоб зберегти здоров'я і життя пацієнтів. Потрібно поважати комфорт інших пацієнтів, тому не варто голосно розмовляти або відверто розглядати хворих, а всі питання з лікарями потрібно обговорювати в коридорі.

Не потрібно використовувати в палаті мобільний телефон, вести відео або фотозйомку.

Персонал може попросити вийти відвідувачів з палати, щоб провести маніпуляції з вашим близьким чи з іншим пацієнтом. До цих прохань потрібно прислухатися.

Супрун нагадала, що відвідувачам треба також їсти, спати і відпочивати, тому перебувати в палаті цілодобово без перерв або зміни – не варто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Супрун розповіли, де і як українцям безкоштовно перевірити рівень холестерину.

А також розповідали про те, що Супрун спростувала міфи про "чарівні" властивості ноотропів.