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Покращують пам'ять? Супрун спростувала міфи про "чарівні" властивості ноотропів

STYLERЖиття    09.04.2019 - 15:59
Покращують пам'ять? Супрун спростувала міфи про "чарівні" властивості ноотропів
Ілюстративне фото (singlecausesinglecure.org)

Супрун розвінчала неправдиві факти про ноотропи

Уляна Супрун розповіла, як ставиться до нейрометаболическим стимуляторів, а також розвіяла популярні міфи про даному препараті. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Instagram.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я практично все ноотропи - це прості харчові добавки, тобто суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин, які тим чи іншим чином пов'язані зі здоров'ям мозку.

Однак жодна з цих добавок не показала ефективності у поліпшенні когнітивних функцій. Ні для здорових людей, ні для людей з помірним когнітивним дефіцитом.

Покращують пам'ять? Супрун спростувала міфи про &quot;чарівні&quot; властивості ноотропів

Ілюстративне фото (singlecausesinglecure.org)

Такі кошти можуть бути ефективними лише для покращення когнітивних функцій і роботи пам'яті. Але є і негативна сторона: такі препарати мають ряд побічних ефектів. Серед них психози, суїцидальні думки, порушення ритму, кардіоміопатії, раптова серцева смерть, інфаркт міокарда, гепатотоксичність. А ще вони можуть викликати залежність.

"Серед інших "ноотропів", які часто застосовують, щоб мати більше енергії і сил - кофеїн. Але вживати кофеїн слід обережно, адже для деяких людей він може бути небезпечним, особливо у високих дозах", - додає експерт.

Також Супрун перерахувала перелік безпечних і дієвих способів, які допоможуть "прискоритися":

  • Повноцінний сон, оскільки саме в цей час з'являються нові нейронні зв'язки і зміцнюються нейронні мережі, що важливо для формування пам'яті.
  • Правильне харчування. Вчені радять обов'язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, рафіновані злаки і багато свіжих овочів.
  • Фізична активність. Вчені вказують, що обмеження калорій і заняття спортом "запускають" роботу мозку.

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