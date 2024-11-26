Грибной суп с гречкой и опятами: рецепт сытного первого блюда на обед или ужин

Грибной суп с гречкой и опятами - вкусное сытное блюдо для обеда или ужина. Для приготовления этого супа не требуются необычные ингредиенты, ведь блюдо готовится из доступных продуктов.

О том, как готовить грибной суп с опятами и гречкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для грибного супа с опятами и гречкой

Для того чтобы приготовить грибной суп с опятами и гречкой, необходимы следующие продукты:

вода - 3-3,5 л

гречка - 50 г

опята - 200 г

картофель - 4 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

зелень - по вкусу

Как готовить грибной суп с опятами и гречкой

Для приготовления грибного супа можно использовать свежие или замороженные опята. Однако советуют использовать свежие - так суп будет вкуснее.

Грибы нужно тщательно промыть под проточной водой несколько раз, а затем отварить. Для этого 1-1,5 л воды в кастрюле с грибами доводят до кипения, после чего проваривают опята в течение 5 минут.

Тем временем приготовьте другие ингредиенты для грибного супа. Картофель, морковь и лук необходимо почистить и нарезать на небольшие кусочки. Морковь также можно натереть.

Положите картофель в другую кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте кастрюлю на огонь, а тем временем приготовьте поджарку из лука и моркови, обжарив ингредиенты для размягчения.

Как готовить зажарку для супа (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Добавьте готовую зажарку в картофель. Промойте гречку, после чего осторожно переложите ее в суп.

С отварных грибов слитую жидкость с помощью дуршлага. Переложите опята в суп, по желанию нарезав грибы на небольшие кусочки.

Как варить грибной суп (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Добавьте в блюдо соль, перец и специи по вкусу. Перемешайте грибной суп, доведите его до кипения и проварите в течение 25 минут до полной готовности гречки и картофеля.

Перед подачей украсьте грибной суп измельченной зеленью и при желании заправьте сметаной.