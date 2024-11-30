Украинского блогера депортировали из Польши после заявлений о жизни в Москве и скандальных видео

Crawly выгнали из Польши

Олейниченко известен провокационными эфирами, которые записывал в торговых центрах и на парковках.

Во время одного из своих стримов он пренебрежительно высказался о поляках и заявил, что хотел бы жить в Москве. После этих слов им заинтересовался Центр мониторинга российского и ксенофобского поведения и затем подал заявление в прокуратуру.

"Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша", - объяснил спикер Министерства внутренних дел и администрации Яцик Добжинский.

Блогера были депортированы из Польши после его скандального поведения (фото: instagram.com/crawly_goat)

Накануне, несколько дней назад, Crawly обнародовал в сети ролик, где можно увидеть, как он прыгает на машине на одной из парковок. Это происходит в центре Варшавы. Блогер также якобы брызнул у прохожего из огнетушителя. Позже стало известно, что автомобиль для съемки видео привезли на прицепах.

Что касается популярности Владислава Олейниченко в сети, то в Instagram за ним следят 2 млн подписчиков. Находясь в Варшаве, он не раз становился инициатором скандальных "акций", которые снимал и публиковал в TikTok и Instagram.

Добжинский сообщал о том, что тиктокера задержали и в тот же день отправили домой.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек в Twitter заявлял о том, что "там (в Украине - прим.ред.) огромные потребности, и парень сможет проявить себя". Однако на Украину Владислав не стал возвращаться, а подался в Турцию и снимает свои ролики уже оттуда.

К слову, в списке других скандальных заявлений блогера слова о том, что ему "плохо от европейского населения", а "Запад якобы реально загнивает". 23-летний молодой человек представлялся белорусом, однако, как сообщали в Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения, он учился в украинской школе.