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После разрыва с Жаданом: Христина Соловий впервые рассказала о новом возлюбленном

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Христина Соловий, которая недавно подтвердила отношения с писателем Сергеем Жаданом и призналась, почему они болезненно закончились, рассказала о новом возлюбленном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".

Чем занимается избранник артистки

Соловий пока неохотно делится деталями личной жизни. Однако кое-что о своем новом возлюбленном она все же рассказала.

Так, по словам знаменитости, ее избранник военнослужащий.

Вопрос Евгения Фешака о том, какой самый романтический поступок он делал для нее, Христина также оставила без ответа, лишь отметив, что не любит романтику.

Также ведущий поинтересовался у звезды, готова ли она к семье и детям.

"Лет так в 35. Я думаю, что это мой максимум", - сказала певица.

 

Напомним, недавно Христина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что у нее был роман с женатым писателем Сергеем Жаданом, и объяснила, что они больше не вместе, так как исполнительница влюбилась в другого.

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Христина СоловийСергей ЖаданЗвезды шоу-бизнесаОтношения