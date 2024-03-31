После разрыва с Жаданом: Христина Соловий впервые рассказала о новом возлюбленном

Чем занимается избранник артистки

Соловий пока неохотно делится деталями личной жизни. Однако кое-что о своем новом возлюбленном она все же рассказала.

Так, по словам знаменитости, ее избранник военнослужащий.

Вопрос Евгения Фешака о том, какой самый романтический поступок он делал для нее, Христина также оставила без ответа, лишь отметив, что не любит романтику.

Также ведущий поинтересовался у звезды, готова ли она к семье и детям.

"Лет так в 35. Я думаю, что это мой максимум", - сказала певица.

Напомним, недавно Христина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что у нее был роман с женатым писателем Сергеем Жаданом, и объяснила, что они больше не вместе, так как исполнительница влюбилась в другого.