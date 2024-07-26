Известный певец впервые рассказал о свидании с Соловий: "На руках выносил из клуба"

Женя Галич вспомнил свое свидание с Христиной Соловий, которое закончилось довольно неожиданно. По его словам, во время пребывания в клубе певице стало плохо, поэтому ему пришлось выносить свою спутницу оттуда на руках.

Как артист прокомментировал их встречу и кого еще из коллег приглашал на свидания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что Галич сказал о Соловий

По словам звезды, они были на свидании - во всяком случае, ему именно так показалось.

"Мне кажется, что у меня было свидание с Христиной Соловий. Тогда было как бы свидание, но ей стало плохо. Мы помогали ей преодолеть приступ коликов или чего-то подобного… Я на руках выносил ее из клуба. Но нет, чувств не было", - вспомнил детали их встречи певец.

Кроме того, у музыканта также было свидание с ONUKA (настоящее имя - Наталья Жижченко), однако его он назвал "дружеской встречей".

Также лидер группы O.Torvald приглашал на романтическое общение Юлию Санину, но получил от нее отказ.

"Она мне ответила что это неактуально. Мы что-то смеялись, а я говорю: "С тебя свидание". Но она говорит: "Нет, к сожалению".

Евгений назвал имена артисток, с которыми ходил или хотел сходить на свидание (Фото: instagram.com/jenia_galich)

Что известно о личной жизни Галича

Артист-военнослужащий, как известно, с 2009 года состоит в браке со своей избранницей по имени Валерия. В браке у пары в 2013 году родилась дочь, а в 2017 - сын.

Своей любимой знаменитость посвятил песню "Нас двоє".

Однако недавно во время одного из интервью Галич заявлял, что в их с женой отношениях "они не принадлежат друг другу". Избранница Евгения в период полномасштабного вторжения проживает за границей вместе с детьми.

"Мы вместе, она живет в другой стране, мои детки живут в другой стране, а я служу в армии, в ВСУ. Она не хочет служить в армии и потому она в другой стране. Мы всегда так жили, у меня были гастроли, в ее была работа, у нас у каждого была личная жизнь, но на то мы и супруги, чтобы решать сложные ситуации", - говорил он.

"Мы не принадлежим друг другу, у нас есть двое маленьких детей и интересы наших маленьких детей. Они намного выше наших интересов с женой, потому что безопасность наших детей - это основное. Именно поэтому они уехали и не возвращаются", - также заявлял защитник.

Семья музыканта (Фото: instagram.com/jenia_galich)