В Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, она выпала из окна многоэтажки

В одной из многоэтажек Дарницкого района Киева двухлетняя девочка выпала из окна. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Как отметили правоохранители, информация о несчастном случае поступила вчера, 2 апреля, вечером. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они установили, что родители ребенка спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно залезла на стул на балконе и выпала из окна. Врачи госпитализировали ребенка с матерью - девочка не получила серьезных травм. Правоохранители открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.