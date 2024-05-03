В Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, она выпала из окна многоэтажки
В одной из многоэтажек Дарницкого района Киева двухлетняя девочка выпала из окна. Начато расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
Как отметили правоохранители, информация о несчастном случае поступила вчера, 2 апреля, вечером. Врачи рассказали, что двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, они установили, что родители ребенка спали в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент девочка самостоятельно залезла на стул на балконе и выпала из окна.
Врачи госпитализировали ребенка с матерью - девочка не получила серьезных травм.
Правоохранители открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.
Трагедии с детьми
Напомним, в ноябре прошлого года женщина выпрыгнула из окна многоэтажки. В этот момент в руках она держала своего ребенка. Женщина погибла на месте, а ребенок - был тяжело травмирован.
Также в октябре 2023 года брат и сестра выпрыгнули из 24-этажного здания в Киеве. Они погибли.
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