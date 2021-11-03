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Пінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станції

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Антарктида, Середа 03 листопада 2021 17:01
Пінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станції Колаж РБК-Україна: пінгвіни біля української станції Вернадського почали відкладати яйця
Автор: Володимир Костирін

Українські полярники на антарктичній станції Академіка Вернадського виявили на ґанку головної будівлі "подарунок" від субантарктичних пінгвінів - перше яйце в гнізді. Ще три потім були знайдені в різних районах острова.

Про це 3 листопада передали в Національному антарктичному науковому центрі на сторінці в Facebook.

Народження пташенят очікується вже через місяць - на початку грудня.

Шлюбний сезон і поява на світ нового потомства у субантарктичних пінгвінів (їх ще називають дженту або віслюкові - через характерний крик, птахи мають червоні дзьоби та чорно-білі "фраки") відбувається раз на рік: з середини антарктичної весни по середину літа.

Зазначається, що в цьому році гніздування у пінгвінів почалося раніше звичайного - перед цим в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада.

Полярники розповіли, що яйця цих пінгвінів мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі. Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідше - 3, але третій малюк має дуже мало шансів на життя. Дженти в більшості своїй однолюби та створюють пару на все життя.

Пінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станціїПінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станції

Субантарктичні пінгвіни (дженту) біля української наукової станції "Вернадського" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

"У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць, а потім вигодовування малечі: вони це роблять по черзі. Доки один з батьків залишається на гнізді, інший йде харчуватися крилем в океан. Потім вони змінюють одне одного", - йдеться в публікації.

У літню пору острів може населяти до 4 тисяч таких пінгвінів. А зараз полярники допускають, що до Нового року "весь наш острів буде заповнений малюками".

Пінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станціїПінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станціїПінгвіни підклали перше яйце українським полярникам просто під двері станції

Пінгвіни дженту легко впізнавані завдяки своєму червоному дзьобу і "фраку" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, що на початку жовтня полярники зі станції Вернадського показали новонароджених тюленят на Аргентинських островах.

Додамо, що перед цим українські полярники показали незвичайних гостей, які припливли та влаштували лежбище.

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