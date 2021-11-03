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Пингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станции

Новина українською →
Антарктида, Среда 03 ноября 2021 17:01
Пингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станции Коллаж РБК-Украина: пингвины возле украинской станции Вернадского начали откладывать яйца
Автор: Владимир Костырин

Украинские полярники на антарктической станции Академика Вернадского обнаружили на крыльце главного здания "подарок" от субантарктических пингвинов - первое яйцо в гнезде. Еще три затем были найдены в разных районах острова.

Об этом 3 ноября передали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook.

Рождение птенцов ожидается уже через месяц - в начале декабря.

Брачный сезон и появление на свет нового потомства у субантарктических пингвинов (их еще называют дженту или ослиными - из-за характерного крика, птицы имеют красные клювы и черно-белые "фраки") происходит раз в год: с середины антарктической весны до середины лета.

Отмечается, что в этом году гнездование у пингвинов началось раньше обычного - перед этим в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Полярники рассказали, что яйца этих пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, реже - 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь. Дженты в большинстве своем однолюбы и создают пару на всю жизнь.

Пингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станцииПингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станции

Субантарктические пингвины (дженту) возле украинской научной станции "Вернадского" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

"У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем в океан. Затем они сменяют друг друга", - говорится в публикации.

В летнее время остров может населять до 4 тысяч таких пингвинов. А сейчас полярники допускают, что к Новому году "весь наш остров будет заполнен малышами".

Пингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станцииПингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станцииПингвины подложили первое яйцо украинским полярникам прямо под двери станции

Пингвины дженту легко узнаваемы благодаря своему красному клюву и "фраку" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, что в начале октября полярники со станции Вернадского показали новорожденных тюленят на Аргентинских островах.

Добавим, что перед этим украинские полярники показали необычных гостей, которые приплыли и устроили лежбище.

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