Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой "страшилкой"

Утром 1 апреля в Telegram-каналах начали писать, что на Киев надвигается "пылевая буря из Сахары", из-за которой качество воздуха может ухудшиться. Жителей столицы призывают не оставлять открытыми окна.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что не так с сообщениями, которые распространяются в социальных сетях.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Укргидрометцентра, Telegram-канал КГГА.
Около 9 утра в Гидрометцентре предупредили, что в Украину пришла пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
Жители западных областей могли наблюдать это еще в воскресенье, а в понедельник она распространится на большинство регионов страны, в том числе и на Киев.
Пыль из Сахары добралась до Украины (карта: facebook.com/UkrHMC)
После этого столичные Telegram-каналы (в том числе и ресурс КГГА) начали писать именно о "пылевой буре".
Из-за этого навеивания паники Украинский гидрометеорологический центр вынужден был дать дополнительное объяснение и несколько успокоить людей.
"Запыленность воздуха пустынной пылью - это не пылевая буря! Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно три часа и больше", - говорится в сообщении на Facebook-странице Гидрометцентра.
Вместе с тем синоптики не ожидают усиления скорости ветра, а значит, "и бури в этот раз не будет".
"Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", - обратились к киевлянам и жителям других городов эксперты.
Запыленность в Киеве (фото: facebook.com/UkrHMC)
Среди основных рекомендаций, которых следует придерживаться в ближайшее время, есть такие:
Кстати, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени в столице можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, ранее мы рассказывали, что температура в Киеве в конце марта поднялась до рекордных показателей.
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