Пылевая буря из Сахары идет на Киев? Что не так с этой "страшилкой"

Пылевая буря накрыла Киев?

Около 9 утра в Гидрометцентре предупредили, что в Украину пришла пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Жители западных областей могли наблюдать это еще в воскресенье, а в понедельник она распространится на большинство регионов страны, в том числе и на Киев.

Пыль из Сахары добралась до Украины (карта: facebook.com/UkrHMC)

После этого столичные Telegram-каналы (в том числе и ресурс КГГА) начали писать именно о "пылевой буре".

Из-за этого навеивания паники Украинский гидрометеорологический центр вынужден был дать дополнительное объяснение и несколько успокоить людей.

"Запыленность воздуха пустынной пылью - это не пылевая буря! Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно три часа и больше", - говорится в сообщении на Facebook-странице Гидрометцентра.

Вместе с тем синоптики не ожидают усиления скорости ветра, а значит, "и бури в этот раз не будет".

"Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", - обратились к киевлянам и жителям других городов эксперты.

Запыленность в Киеве (фото: facebook.com/UkrHMC)

Как уберечь здоровье от влияния запыленности воздуха

Среди основных рекомендаций, которых следует придерживаться в ближайшее время, есть такие:

закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

Кстати, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени в столице можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".