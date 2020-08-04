Наша "Мрія" ефектно приземлилася в Ізраїлі: яскраві фото і відео

Літак Ан-225 "Мрія" (фото: РБК-Україна)

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" доставив військовий вантаж в Ізраїль

Українська "Мрія" здійснила ефектну посадку в аеропорту Бен-Гуріон у столиці Ізраїлю Тель-Авіві. Найбільший транспортний літак у світі доставив туди із США базові платформи для системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Це вже другий візит унікального українського гіганта в Ізраїль. Вперше Ан-225 побував в аеропорту Бен-Гуріон у 2008 році, пише Cursorinfo.co.il

Щоб побачити українське диво вантажопідйомністю 250 тонн, до аеропорту, з'їхалися сотні авіалюбителів. "Мрія" впевнено і чітко приземлився на злітно-посадковій смузі Бен-Гуріона. У мережі показують фото і відео посадки літака та його розвантаження.

"Мрія" привезла оборонну техніку в Ізраїль (фото: twitter.com/ItayBlumental)

Ан-225 "Мрія" - транспортний реактивний літак надвеликої вантажопідйомності розробки КБ імені Антонова. Це найбільший і вантажопідіймальний літак у світі за всю історію авіації. Був побудований в єдиному екземплярі у 1984-88 роках. (спочатку передбачалося випустити малу серію з двох літаків, але другий борт так і не був добудований).

Спочатку Ан-225 був призначений для перевезення компонентів ракети-носія та космічного корабля від місця виробництва та складання до місця запуску. Також була поставлена задача доставки космічного човника "Буран" на космодром у разі приземлення його на запасних аеродромах.

Ан-225 належить абсолютний рекорд вантажопідйомності для літальних апаратів - 253,8 тонни.

"Мрія" красиво сіла в аеропорту Бен-Гуріон (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Цікавий факт: між працівниками заводу Антонов ходили чутки, що назва літака "Мрія" розшифровується як "Міша, Рая і Я". Під ім'ям Міші мався на увазі генеральний секретар того часу - Михайло Горбачов, а Рая - його дружина.

Нагадаємо, що у жовтні 2019-го наша "Мрія" підірвала мережу, проїхавшись по автобану в Німеччині (відео).

Також ми писали, що український літак-гігант покращили. З'явилося відео зльоту легендарної "Мрії".