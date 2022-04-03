Пилот "Мрии" впервые побывал у уничтоженного самолета-гиганта в Гостомеле (видео)

Пилот Дмитрий Антонов впервые побывал у "Мрии" Ан-225, которую коварно уничтожил оккупант в аэродроме под Гостомелем.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени".

"Просто тоска, такая, что передать нельзя... Ровно два месяца назад я в командировку отправился на Мрие. Даже не мог допустить, что такое могло произойти", - говорит Дмитрий.

Пилот показывает рукой на дыру - когда-то там была кабина самолета.

По его мнению, единственное, что можно сделать - это взять отдельные части для создания нового самолета.

Дмитрий Антонов очень любит свою работу и свою "Мрию", на которой он отлетал очень и очень много часов.

У Дмитрия даже есть собственный канал YouTube, где он раньше охотно делился рассказами про свою любимицу, показывал видео с кабинами, взлеты и приземления гиганта.