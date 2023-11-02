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Какие льготы могут получать дети военных в Украине: полный перечень

Украина, Четверг 02 ноября 2023 10:29
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Какие льготы могут получать дети военных в Украине: полный перечень Льготы для детей военнослужащих 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине дети военнослужащих и участников боевых действий могут рассчитывать на некоторые льготы. Они базируются на правах ребенка об образовании, отдыхе и получении медицинской помощи.

Что входит в льготы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Какие льготы существуют для детей

Совершеннолетним детям, проживающим вместе с папой, мамой или другим законным представителем, выплачивают пособие в случае захвата военнослужащих в плен, интернирования военнослужащих или их увольнения, или признания их в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или умершими.

В каждом случае выплата производится не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Военнослужащие и их родственники имеют право не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях. Таким же правом пользуются члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести. К таким членам семей относятся: родители, жена/муж, несовершеннолетние дети, а также дети - лица с инвалидностью с детства независимо от возраста.

Детям военнослужащих по месту жительства в первоочередном порядке предоставляют места в государственных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

К тому же дети, не достигшие совершеннолетия, имеют право на пенсию в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" за погибшего военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Социальные гарантии для взрослых семей

Члены семей военнослужащих имеют преимущественное право при принятии на работу и на оставление в должности при сокращении штата работников.

Кроме того, такие граждане имеют право на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с выплатой на период обучения средней зарплаты.

Женам или мужьям военнослужащих по месту работы выплачивают денежную помощь в размере среднемесячной зарплаты при расторжении трудового договора в связи с переводом мужа или жены на службу в другую местность.

Если жена или муж военного временно теряет трудоспособность, листы нетрудоспособности оплачивают в размере 100% среднемесячной зарплаты вне зависимости от страхового стажа.

Кстати, касательно страхового стажа родственникам военного засчитывается период проживания вместе с мужем или женой в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности, но не более 10 лет.

На кого не распространяется Закон

Действие настоящего Закона не распространяется на:

  • членов семей военнослужащих, военнообязанных и резервистов, погибших или умерших во время прохождения военной службы (собрания), прохождения службы в резерве в результате совершения ими уголовного или административного правонарушения
  • если гибель (смерть) военнослужащего, военнообязанного или резервиста произошла в результате совершения ими действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, является следствием умышленного причинения телесного повреждения.
  • иностранцев и людей без гражданства, проходящих военную службу в ВСУ, кроме положений, касающихся денежного довольствия и предоставления отпусков военнослужащим

Раньше мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются военные уже сейчас.

Читайте также, в каком порядке предоставляются выплаты семьям погибших, пропавших без вести и пленных военных.

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