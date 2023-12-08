Льготы на оплату коммунальных для вдовы погибшего Защитника Украины: какие должны быть скидки

Вдовы погибших Защитников Украины имеют право на определенные льготы на оплату коммунальных услуг, определенных статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Одной из льгот есть 50% скидки на оплату коммунальных услуг.

На какие коммунальные услуги можно получить такую скидку вдовам погибших защитников Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.

На что предоставляется льгота

Льгота предоставляется на следующие услуги:

по управлению многоквартирным домом

по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходов на коммунальные услуги в таком доме

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии в жилом помещении печного отопления)

Льготы на отопление

При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).

Важно!

Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.

Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.