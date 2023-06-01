Льготы на коммуналку могут забрать: в ПФУ назвали причины

В Украине предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа может прекращаться в нескольких случаях.
О них напомнили в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", предоставление льготы прекращается:
Льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.
Если льготник получил лишние средства из-за "злоупотребления", или скрыл информацию об изменении обстоятельств предоставления льготы (например, потерял на нее право и не сообщил), тогда он должен вернуть средства. В случае отказа, средства будут принудительно взысканы в судебном порядке.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389 к льготникам относятся следующие категории.
100% скидку на коммуналку имеют
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена (муж). Перечень таких лиц в ст. 11 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" можно найти по ссылке.
Пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа.
Лица, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, работающие / ранее работавшие в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях, сфере культуры.
Многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей).
Родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.
Лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей.
Жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой.
Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы.
Участникам войны.
Отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований.
В размере 25% скидки льготу получают только люди со статусом "Дети войны"
Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн).
Если доход семьи льготника превышает право на льготу - человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии. Получать льготу и субсидию одновременно вы не можете.
Узнайте также, как получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
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