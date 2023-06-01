Льготы на коммуналку могут забрать: в ПФУ назвали причины

Причины, когда предоставление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будет прекращено

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", предоставление льготы прекращается:

по причинам, исключающим возможность ее предоставления, в частности в случае смерти льготника, потери права на льготу, назначения жилищной субсидии, - с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события

по заявлению льготника - с месяца, следующего за месяцем его представления, если иное не оговорено заявлением

Обязанности льготника, о которых нужно знать

Льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Если льготник получил лишние средства из-за "злоупотребления", или скрыл информацию об изменении обстоятельств предоставления льготы (например, потерял на нее право и не сообщил), тогда он должен вернуть средства. В случае отказа, средства будут принудительно взысканы в судебном порядке.

Кто имеет право на льготу

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389 к льготникам относятся следующие категории.

100% скидку на коммуналку имеют

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена (муж). Перечень таких лиц в ст. 11 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" можно найти по ссылке.

Пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа.

Лица, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, работающие / ранее работавшие в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях, сфере культуры.

50% скидка полагается

Многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей).

Родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.

Лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей.

Жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой.

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы.

Участникам войны.

Отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований.

В размере 25% скидки льготу получают только люди со статусом "Дети войны"

На какие услуги распространяется льгота

оплата жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий); управление многоквартирным домом;

оплата коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

оплата топлива и сжиженного газа.

Важное условие получения льгот

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн).

Если доход семьи льготника превышает право на льготу - человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии. Получать льготу и субсидию одновременно вы не можете.