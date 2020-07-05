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Найкорисніші напої для чоловіків: підвищують рівень гормонів і дають силу

STYLERЖиття    05.07.2020 - 19:12
Найкорисніші напої для чоловіків: підвищують рівень гормонів і дають силу
Найкорисніші напої для чоловіків (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали напої, які допоможуть відновити чоловіче здоров'я і уникнути простатиту

Фахівці назвали найкорисніші напої для здоров'я чоловіків. Їх регулярне вживання здатне підвищити рівень тестостерону і знизить ризик розвитку імпотенції та простатиту.

Медики та дієтологи стверджують, що для чоловічого здоров'я дуже важливо включити в раціон соки з натуральних продуктів. Достатньо буде однієї склянки в день, щоб знизити ризик розвитку простатиту і підвищити потенцію. Про це пише видання MedikForum.

Гранатовий сік. У ньому містяться такі корисні вітаміни, як А, В1, В2, В6, С і мікроелементи – залізо, калій, магній і фосфор. Такий сік містить велику кількість антиоксидантів і покращує стан кровоносних судин. Дуже корисний для чоловічої потенції.

Гарбузовий сік. В ньому міститься велика кількість цинку, завдяки якому в організмі чоловіка підвищується рівень тестостерону. Цей сік дуже корисний для профілактики простатиту.

Кавуновий сік. В цьому соку міститься цитрулін – амінокислота, що володіє судинорозширювальним ефектом. Механізм дії цитруліну на чоловічий організм схожий з медикаментами, які підвищують потенцію – він трансформується в амінокислоту аргінін, який збільшує оксид азоту. Цей процес викликає приплив крові до статевого органу і забезпечує чоловікам стійку потенцію.

Селеровий сік. Містить велику кількість андротестостерона, що перетворюється в організмі в тестостерон. Він рекомендований не тільки чоловікам, але й жінкам, оскільки допомагає при хворобах кишково-шлункового тракту і сечокам'яній хворобі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали найкорисніший сніданок.

А також розповідали про те, дієтологи розповіли про шкідливий фрукт, який провокує рак і викликає безпліддя.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України здоровое питаниездоровая еданапитки
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