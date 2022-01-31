Чому чоловіки важче переносять високу температуру: цьому є пояснення

Дуже часто чоловіки скаржаться, що дуже важко переносять високу температуру. Жарти на цю тему недоречні, але є і пояснення такої особливості. Звичайно ж, це стосується не всіх представників чоловічої статі.

Всі люди різні

"Всі люди по-різному реагують на підвищену температуру тіла і простудні симптоми. Але існує думка, що чоловічий організм гірше переносить вірусні захворювання, ніж жіночий. Насправді часто чоловіки не перебільшують свої хворобливі відчуття: вони дійсно мають слабкішу імунну реакцію стосовно вірусів", - розповіла терапевт.

Гормон

За словами фахівця, чоловіки можуть важче переносити інфекцію і температуру через гормони. Річ у тому, що жіночі гормони (естрогени) допомагають знизити вміст вірусу в організмі, сприяючи розмноженню імунокомпетентних клітин, тоді як чоловічий тестостерон знижує захисну реакцію імунітету.

"Також варто взяти до уваги температуру тіла: у чоловіків вона приблизно на 0,5 градусів нижче, ніж у жіночої статі", - повідомила Кочанова.

Жіночий організм більш захищений, бо він призначений для виношування дитини.

"Саме тому навіть незначне температурне підвищення вже переноситься чоловічим організмом набагато важче, а через велику кількість потових залоз на тілі при різкому падінні температури їх частіше наздоганяють запаморочення. Жіночий організм більш захищений спочатку, через те, що його призначення — зародження і розвиток нового життя", - резюмувала лікар.

Здоровий спосіб життя

Також медик зазначила, що жінки краще переносять температуру, ніж чоловіки, бо найчастіше ведуть здоровий спосіб життя - правильно харчуються, займаються спортом, рідше п'ють алкоголь. Також чоловіки дуже часто затягують вакцинацію, в той час, як жінки, в цьому питанні більш активні.