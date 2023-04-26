ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддерживают потенцию: какие продукты должны быть в ежедневном рационе мужчин

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 19:22
Поддерживают потенцию: какие продукты должны быть в ежедневном рационе мужчин Какие продукты должны есть мужчины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильное питание для мужчин очень важно. Все потому, что оно не только способствует улучшению внешнего вида, но значительно укрепляет здоровье, делая их более сильными и выносливыми.

Об этом сообщила терапевт и диетолог Алина Иванова в Instagram.

Какие продукты мужчины должны употреблять

К важнейшим продуктам, которые будут поддерживать потенцию мужчин, эксперт отнесла:

  • орехи;
  • чеснок;
  • гранатовый сок;
  • авокадо;
  • темный шоколад;
  • овощи;
  • яйца;
  • зеленый чай;
  • морепродукты;
  • семена тыквы.

Вредные продукты для мужчин

Соя

Чрезмерное количество сои, содержащейся в соусах и соевом молоке, уменьшает уровень тестостерона в крови и снижает потенцию.

Важно, что небольшое количество сои вряд ли навредит, если соблюдать меру.

Пиво

Такой продукт содержит фитоэстрогены, вещества, состав которых напоминает женские половые гормоны. Именно они являются причиной развития пивного живота и ожирения.

В общем, от пива следует воздержаться, по крайней мере, не употреблять его без меры и в больших количествах.

Колбаса и колбасные изделия

К тому же в состав многих колбасных изделий входит совсем не мясо, а соя, приправленная вкусовыми добавками и ароматизаторами. А она в свою очередь очень вредит мужскому организму.

Ранее мы сообщали, какие продукты повышают уровень гормонов у мужчин и придают им силу.

Также мы писали, почему мужчины тяжелее переносят высокую температуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти чоловіки їда