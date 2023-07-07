Поддержка по-новому. Украинских военных и ветеранов ждут мощные изменения: что известно

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

О подробностях - читайте ниже в материале Styler.

По словам советницы министра соцполитики Наталии Кавецкой, одной из основных задач ведомства является построение системы социальной поддержки военнослужащих на всех этапах их службы.

Патронатная служба при воинских частях Вооруженных сил Украины

Эта служба должна обеспечивать социальное сопровождение военнослужащих и их семей.

Кавецкая отметила, что в этом направлении четко разграничиваются функции с Министерством обороны - социальные работники будут принимать на себя решение гражданских нужд военнослужащих и их семей.

"Уже проведено обучение более 550 специалистов центров комплектования и социальной поддержки, что позволит им более качественно взаимодействовать с военными", - уточнила она.

Программа по социальному восстановлению

Речь идет об отдыхе под индивидуальным сопровождением:

военных и гражданских психологов

социальных работников

педагогов

медицинских специалистов

Интеграция соцработников в мультидисциплинарные команды в учреждениях здравоохранения

Идея состоит в том, что социальные работники должны плодотворно сотрудничать с медицинскими специалистами для предоставления необходимой поддержки и реабилитации после получения военнослужащим ранения или травмы.

Сопровождение ветеранов во время трудоустройства

Эта услуга включает в себя профессиональную адаптацию и интеграцию ветеранов в рабочую среду.

В Минсоцполитики отметили, что здесь важным моментом является не только работа с ветеранами, но и с членами профессиональной команды - с непосредственным работодателем.

Адаптация ветеранов к условиям гражданской жизни

Социальный работник должен стать поддержкой и опорой бойцов на разных этапах. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому военному или ветерану.

При этом продолжительность их социального сопровождения будет зависеть от потребностей и ситуации каждого отдельного лица и его семьи.

"Нам важно, чтобы был высокий уровень доверия к социальным работникам, и чтобы услуги оказывались качественно", - объяснила министр.

Новые подходы к оказанию соцпомощи

Речь идет, в частности, об оплате специалистов социальной работы. Вместо прямого финансирования учреждений Минсоцполитики планирует перейти к системе закупки социальных услуг.

Такой шаг, по мнению чиновников, должен:

обеспечить большую мотивацию к качественному предоставлению услуг

способствовать расширению рынка негосударственных поставщиков социальных услуг

В Минсоцполитики подчеркнули, что пытаются максимально менять вектор на "разгосударствление" процесса предоставления социальных услуг. Речь идет об открытии рынка, полноценными игроками которого смогут стать представители бизнес-среды, общественного сектора, благотворительных организаций.