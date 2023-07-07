Підтримка по-новому. Українських військових і ветеранів чекають потужні зміни: що відомо

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.

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За словами радниці міністра соцполітики Наталії Кавецької, одним з основних завдань відомства є побудова системи соціальної підтримки військовослужбовців на всіх етапах їх служби.

Діяльність патронатної служби при військових частинах Збройних сил України

Ця служба має забезпечувати соціальний супровід військовослужбовців та їхніх родин.

Кавецька зауважила, що в цьому напрямі чітко розмежовуються функції з Міністерством оборони - соціальні працівники братимуть на себе вирішення цивільних потреб військовослужбовців і їхніх сімей.

"Уже проведено навчання понад 550 фахівців центрів комплектування та соціальної підтримки, що дозволить їм більш якісно взаємодіяти з військовими", - уточнила вона.

Програма з соціального відновлення

Йдеться про відпочинок під індивідуальним супроводом:

військових та цивільних психологів

соціальних працівників

педагогів

медичних фахівців

Інтеграція соцпрацівників у мультидисциплінарні команди в закладах охорони здоров'я

Ідея полягає в тому, що соціальні працівники мають плідно співпрацювати з медичними фахівцями для надання необхідної підтримки та реабілітації після отримання військовослужбовцем поранення чи травми.

Супровід ветеранів під час працевлаштування

Ця послуга включає професійну адаптацію та інтеграцію ветеранів у робоче середовище.

У Мінсоцполітики зазначили, що тут важливим моментом є не тільки робота з ветеранами, але й з членами професійної команди - з безпосереднім роботодавцем.

Адаптація ветеранів до умов цивільного життя

Соціальний працівник має стати підтримкою та опорою бійців на різних етапах. Забезпечувати індивідуальний підхід до кожного військового чи ветерана.

При цьому тривалість їх соціального супроводу залежатиме від потреб та ситуації кожної окремої особи та її сім’ї.

“Нам важливо, щоб був високий рівень довіри до соціальних працівників, і щоб послуги надавалися якісно”, - пояснила радниця міністра.

Нові підходи до надання соцдопомоги

Йдеться, зокрема, про оплату фахівців соціальної роботи. Замість прямого фінансування установ, Мінсоцполітики планує перейти до системи закупівлі соціальних послуг.

Такий крок, на думку урядовців, має:

забезпечити більшу мотивацію до якісного надання послуг

сприяти розширенню ринку недержавних надавачів соціальних послуг

У Мінсоцполітики наголосили, що намагаються максимально змінювати вектор на “роздержавлення” процесу надання соціальних послуг. Йдеться про відкриття ринку, повноцінними гравцями якого зможуть стати представники бізнес-середовища, громадського сектору, благодійних організацій тощо.