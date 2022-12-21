Любители России "Кролики" Данилец и Моисеенко все время находятся в Киеве (видео)

Шоумены Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, более известные как "Кролики", поддерживающие РФ, аннексию Крыма, жаловались на травлю в Украине, и числятся в базе "Миротворец", находятся в Киеве, и никуда не уезжали.

"Кроликов" видели в Киеве

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю", – заверил Андриенко.

Актер говорит, что артисты даже просили помочь ему с работой. И он когда-то был в шоке от того, что Моисеенко и Данилец выступают на телевидении РФ против Украины, потом возвращаются домой и плачутся, что их здесь не любят.

Актеры жаловались, что их оболгали

По словам Моисеенко и Данильца, негативное отношение к ним сформировалось в январе 2015 года из-за якобы неправильно смонтированного новогоднего концерта. В программе "Новогодний парад звезд" российские артисты исполняли песню о санкциях против Украины, а "Кролики" якобы встретили их выступление овациями.

Впоследствии Владимир Данилец и Владимир Моисеенко загремели в "Миротворце" в 2019 году после участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

В интервью актеры называли войну "братоубийственным конфликтом", и они, мол, только то и делают, что в России несут мысль, что украинцы россиян любят и хотят только мира.