Предпринимателя "похоронили" на Аллее Героев в Тернополе: он узнал об этом случайно

Украинский предприниматель, специалист лесоперерабатывающего бизнеса Александр Мисюра рассказал, что его фото появилось в центре Тернополя на стенде погибших Героев Украины. Родные военного были шокированы ошибкой Тернопольского городского совета.

Детали этой истории рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Александра Мисюры в Facebook.

Меня больше месяца как похоронили

Как рассказал предприниматель, его фотографию разместили на стенде погибших Героев в центре Тернополя. Стенд был установлен ко Дню Независимости. И до поры до времени Александр Мисюра даже не знал об этом, пока ему не сообщили родственники погибшего бойца с такой же фамилией.

"В Тернополе уже больше месяца как меня похоронили. Это не шутка. В самом центре города на стенде с самого Дня независимости разместили мое фото среди погибших Героев - об этом сообщили родственники погибшего и местная журналистка Polina Daineha. Не знаю, как и реагировать! ? Такая вот субботняя история", - написал предприниматель и разместил фото.

Как выглядел стенд в Тернополе (фото: Александр Мисюра)

Некоторое время спустя в комментариях к этой публикации появились представители Тернопольского городского совета и сообщили, что ошибку исправили.

"Просим прощения за техническую ошибку. К сожалению, от ошибок никто не застрахован. Ситуацию с фото исправили", - говорится в сообщении.

Также в комментариях сообщили, что Мисюра Александр Юрьевич получил ранения несовместимые с жизнью в августе Донецкой области.

Стоит отметить, что у Ковельского предпринимателя отчество - Васильевич, а также отличается дата рождения. Поэтому, как можно было спутать двух разных людей при подготовке стенда - остается загадкой.

Но Александра Мисюру украинцы начали успокаивать, что это знак, что он будет жить очень долго.

Как выглядит стенд сейчас (фото: Тернопольский горсовет)

Семья в шоке

Семья погибшего воина Александра Мисюры пришла в День защитников и защитниц в центр Тернополя, чтобы увидеть родное лицо. Но на стендах фото Саши они так и не нашли. Когда начали внимательно читать фамилии, увидели, что висит фото чужого человека.

Родственница погибшего возмущается и говорит, что она предоставила бы хорошее фото, но в горсовете не предупредили, что баннеры будут с фото.

"На баннере напечатали: Мисюра Александр Юрьевич. 25.06.1998 год рождения. Старший наводчик противотанковых ракетных комплексов. Погиб 12.08.2023 года в Донецкой области. Вся информация о брате моего мужа. А кто на фото? Я и вся наша семья впервые видим этого мужчину", - рассказала женщина для издания "20 минут".

Главный специалист сектора развития культуры и духовного наследия управления культуры и искусств Наталья Бабий принесла извинения за ошибку.

"Мне действительно досадно, что так получилось. Понимаете, баннер с этой фотографией был напечатан еще ко Дню Государственного Флага Украины, и к нам никто не обращался с претензиями, что есть неточности. Я помню, что информацию об этом парне подали без личной фотографии. Но когда я брала эту фотографию из интернета, то проверяла. Я понимаю, что оправдания здесь неуместны. Я понимаю, что это боль родных. Но мы уже сняли баннер и вносим изменения. Я благодарна вам, что послали нам настоящее фото погибшего защитника. Мы обязательно свяжемся с родными погибшего Александра Мисюры", - сказала она.

Что известно о погибшем Герое

Александр Мисюра родился и вырос в Херсоне. Окончил Херсонский национальный технический университет по специальности "Учет и налогообложение". У него был диплом бакалавра и магистра с отличиями. Занимался научно-исследовательской работой.

Весной 2022 года вместе с родными эвакуировался в Тернопольскую область. А летом ушел защищать родную страну на фронт. Он был наводчиком противотанковых ракетных комплектов 3-й отдельной штурмовой бригады. У него был позывной "Бухгалтер". Погиб 12 августа 2023 в окрестностях Бахмута.

22 мая 2023 года был отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест храбрых". Ему было 25 лет. У парня остались родители, брат, беременная жена и племянница.