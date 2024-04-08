Подойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанками

Модные образы

Стилист рассказала, что кожаные куртки в тренде, поэтому показала готовые луки с модными моделями: байкерская, бомбер и укороченная.

Она создала совершенно в разных стилях, которые все отлично подходят для повседневных дел.

Байкерские кожаные куртки весной прекрасной альтернативой классическим косухам и объемным бомберам. От обычной кожаной куртки косуха отличается способом застегивания молнии и плотностью материала. Она более грубая.

Также среди женщин особенно осенью популярны укороченные кожаные куртки. Они подходят стройным женщинам, помогают подчеркнуть талию и бедра. Одевать их можно с:

свободными джинсами с высокой посадкой

офисными штанами и объемными свитерами

платьями - подходят трикотажные теплые и несколько легкие

Обувать можно белые кеды или массивные сапоги. Женская мода сейчас удивительным образом комбинирует откровенную грубость и утонченность.

Стилист показала образы с кожаными куртками (фото: instagram.com/nata_moskalenko)