Подойдут на любое событие: стилист показала 3 модных образа с трендовыми кожанками

Байкерский стиль этого сезона весна-лето 2024 года на пике популярности, а кожаная куртка стала его центральным элементом. Следует уметь правильно стилизовать такую вещь в образ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Стилист рассказала, что кожаные куртки в тренде, поэтому показала готовые луки с модными моделями: байкерская, бомбер и укороченная.
Она создала совершенно в разных стилях, которые все отлично подходят для повседневных дел.
Байкерские кожаные куртки весной прекрасной альтернативой классическим косухам и объемным бомберам. От обычной кожаной куртки косуха отличается способом застегивания молнии и плотностью материала. Она более грубая.
Также среди женщин особенно осенью популярны укороченные кожаные куртки. Они подходят стройным женщинам, помогают подчеркнуть талию и бедра. Одевать их можно с:
Обувать можно белые кеды или массивные сапоги. Женская мода сейчас удивительным образом комбинирует откровенную грубость и утонченность.
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