Подкормите этим копеечным средством чеснок и лук и они дадут 200% урожай

Лук и чеснок обычно сажают в грунт в начале мая. Соответственно в середине и конце вы можете уже увидеть результаты и всходы.

Чем подкормить лук и чеснок на огороде на огороде рассказали на YouTube-канале Дім та присадібна ділянка.

Чем подкормить лук и чеснок

Для удобрения вам понадобится раствор аммиака, то есть нашатырный спирт.Он продается в аптеках и стоит совсем недорого.

Аммиак приносит пользу овощам, так как он имеет в составе большое содержание азотных удобрений, без которых растениям сложно образовать хлорофилл.

Как известно, азот есть в воздухе, но таким образом растения не могут его получать, поэтому его необходимо вводить в почву.

Урожайность грядок, обогащенных азотом, растет в разы. У овощей передозировок нашатырем почти не бывает, им можно подкармливать хоть все лето, но будет не лишним знать признаки, по которым лук или чеснок просто необходимо удобрение:

Пожелтение перьев.

Отсутствие цветения растения.

Слабый рост плодов.

Кончики перьев начали закручиваться и побелели.

Стебли побелели, в таком случае подкормка необходима.

Как подкормить нашатырным спиртом

Перед подкормкой обязательно полейте ваши грядки водой. Лучше всего делать этот вечером, когда нет солнечного света. К 10 литрам воды добавьте три столовые ложки нашатырного спирта и полейте грядки.