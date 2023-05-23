Підгодуйте цим копійчаним засобом часник і цибулю і вони дадуть 200% урожай

Цибулю і часник зазвичай садять у ґрунт на початку травня. Відповідно в середині та наприкінці ви можете вже побачити результати та сходи.

Чим підгодувати цибулю та часник на городі на городі розповіли на YouTube-каналі Дім та присадібна ділянка.

Чим підгодувати цибулю та часник

Для добрива вам знадобиться розчин аміаку, тобто нашатирний спирт. Він продається в аптеках і коштує недорого.

Аміак приносить користь овочам, оскільки він має у складі великий вміст азотних добрив, без яких рослинам складно утворити хлорофіл.

Як відомо, азот є у повітрі, але таким чином рослини не можуть його отримувати, тому його необхідно вводити у ґрунт.

Урожайність грядок, збагачених азотом, зростає у рази. У овочів передозувань нашатирем майже не буває, їм можна підгодовувати хоч усе літо, але буде не зайвим знати ознаки, за якими цибулі та часнику просто необхідне добриво:

Пожовтіння пір'я.

Відсутність цвітіння рослин.

Слабке зростання плодів.

Кінчики пір'я почали закручуватися і побіліли.

Стебла побіліли, у такому разі підживлення необхідне.

Як підгодувати нашатирним спиртом

Перед підживленням обов'язково полийте ваші грядки водою. Найкраще робити це на вечір, коли немає сонячного світла. До 10 літрів води додайте три столові ложки нашатирного спирту та полийте грядки.