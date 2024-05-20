Подкормите малину этим натуральным удобрением и она завалит вас ягодами

Май - это время удобрять малину, пока на ней еще не появились ягоды. Вместо того чтобы бежать в садовый магазин, вы можете успешно использовать то, что уже есть у вас дома.

Почему не плодоносит малина?

Малина не особенно требовательна, но требует соответствующих условий и нескольких обработок по уходу. Малина может не давать урожай в основном по двум причинам: плохо подобранная почва и несоблюдение обрезки побегов.

Плоды любят слабокислую (pH 6,5) почву, которая является плодородной, хорошо дренированной и богатой гумусом. Растение не любит влажных, тяжелых или слишком легких и песчаных почв.

Также вам необходимо вырезать старые побеги малины (однолетние и неперспективные, например деформированные или поврежденные). Это снизит риск возникновения грибковых заболеваний и стимулирует куст к развитию новых побегов. На 1 квадратный метр растения должно быть 9 здоровых и крепких побегов. Кроме того, независимо от того, летняя это или осенняя малина, после плодоношения куст следует обрезать.

Также тщательно продумайте место, где будет расти малина. Кусты нельзя сажать рядом или на местах, где раньше росли:

помидоры

черники и клубники

перец

фенхель

картофель

Посаженные в таком месте корни малины могут пострадать от вертициллеза. Малина любит компанию стручковой фасоли и гороха, благодаря чему она получит необходимый каждому растению азот (оба растения накапливают азот в почве).

Малина также нуждается в мульче. Это защитит их от потери влаги и сорняков, любящих появляться возле них.

Чем прикормить малину

Кроме универсального крапивного навоза, приготовьте подкормку малины на основе картофельной шелухи.

Вы варите картофель почти каждый день, потому удобрение сделать очень легко. Картофельные очистки не выбрасывайте. Поместите их в большую банку или другую посуду и залейте 1 литром кипятка. Слегка накройте марлей и оставьте на 3 дня. По истечении этого времени можно использовать "картофельный кондиционер" без разведения 1 раз в неделю.

Поливают кусты вечером или ранним утром, когда солнце не так активно, как в середине дня. Удобрение укрепит растение и оградит от вредителей и болезней. Использованные шкурки можно процедить и выбросить в компост. Картофельный кондиционер для малины подходит и для корнеплодов, а также для клубники, смородины и цветов на огороде (любящих щелочную или нейтральную почву).