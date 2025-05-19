Таро-гороскоп на неделю. Кто встретит свою любовь, а кому пора попрощаться с иллюзиями

Эта неделя, которая началась 19 мая и продолжится до 25 мая, обещает каждому знаку Зодиака важные изменения. Скорпионы получат редкий шанс реализовать задуманное, Девы встретят вторую половинку, а Раки столкнутся с горькой правдой.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Королева Кубков

На этой неделе вы находитесь в гармонии с собой. Ощущение покоя и удовольствия наполняют вашу жизнь. Наслаждайтесь моментом, цените то, что у вас есть, и делитесь позитивом с другими - ваша энергия сейчас очень заразительна. Любовь, которую вы дарите, обязательно вернется.

Телец

Карта Таро: Сила

У вас есть все основания гордиться собой. 2025 год непростой, но вы выстояли. Эта неделя напоминает: вы сильнее, чем кажется. Верьте в себя, поддерживайте себя и смело принимайте новые вызовы.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Монет

На этой неделе вы получите подтверждение, что вы на правильном пути - в партнерстве, работе или финансах. Ваши старания приносят плоды. То, что вы начали, начинает развиваться. Вы заложили фундамент - пора строить дальше.

Рак

Карта Таро: Тройка Мечей

С 19 по 25 мая правда откроет вам глаза. Кто-то проявит свою истинную сущность - и это станет для вас шансом выйти из токсичной ситуации. Не держитесь за тех, кто вас подводит. Отпустите без сожаления и освободите место для лучшего. Вы только что ушли от серьезной проблемы - и это настоящий подарок.

Лев

Карта Таро: Умеренность

Эта неделя - время гармонии и баланса. Возможно, немного спокойнее, чем вам нравится, но именно это сейчас нужно. Замедлитесь, подышите, сосредоточьтесь на внутреннем покое. Практики заземления помогут восстановить силы. Наслаждайтесь тишиной - буря еще впереди.

Дева

Карта Таро: Двойка Кубков

Время для любви, тепла и эмоциональной связи. Независимо от вашего статуса, романтическая энергия усилится. Одиноким следует обратить внимание на представителей водной стихии. В отношениях? Найдите способ сделать их глубже. А если вы сами - устройте свидание с собой. Любовь начинается с вас.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Монет

После долгого периода затруднений вы получите прорыв. То, над чем вы работали и хотели уже покинуть, наконец-то начнет приносить результаты. Ваше терпение и настойчивость окупятся. Просто идите дальше - и свет в конце туннеля появится.

Скорпион

Карта Таро: Туз Жезлов

Вас ждет шанс, о котором вы давно мечтали. Примите приглашение или возможность - это может быть связано с путешествиями, учебой, творчеством или смыслом жизни. Рядом будет вдохновляющий вас представитель огненного знака (Овен, Лев, Стрелец). Начало большого происшествия уже рядом.

Стрелец

Карта Таро: Иерофант

На этой неделе в вашу жизнь войдет наставник - кто-то мудрый, опытный и, возможно, старший (вероятно, Телец). Этот человек поможет вам найти направление, понять себя и принять важные решения. Прислушайтесь - это может изменить многое.

Козерог

Карта Таро: Пятерка Монет

На этой неделе важный разговор изменит ваш взгляд на беспокоящую проблему. Вы поделитесь своими переживаниями с кем-то, кто действительно вас поймет и поддержит. Ваша искренность принесет облегчение – и неожиданное прозрение. Иногда нужно просто открыться.

Водолей

Карта Таро: Тройка Монет

Ожидайте приятного признания - возможно, даже от "тайного поклонника". Представитель земной стихии (Козерог, Телец, Дева) или коллега увлекается вами и может предложить интересную возможность. Проявляйтесь, будьте на виду и вы получите больше, чем ожидаете.

Рыбы

Карта Таро: Паж Кубков

Ваша творческая и чувственная натура на пике! Эта неделя будет наполнена вдохновением, фантазиями, снами и художественными идеями. Люди тянутся к вашей энергии. Живите в ритме магии - и не сдерживайте себя.