Будут искать "своего человека" годами: 4 знака Зодиака, которым не везет в любви сразу
Некоторым знакам Зодиака не удастся встретить свою любовь с первого раза. Их путь к настоящим чувствам может быть долгим и непростым - с разочарованиями, короткими романами и неудачными связями. Но в конце концов, они найдут своего человека.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, каким знакам Зодиака придется пройти через это.
Близнецы
Этот знак постоянно находится в поиске новых эмоций и легко влюбляется, но так же быстро может остыть. Им нужно много времени, чтобы понять, чего они действительно хотят в отношениях. Близнецы часто меняют партнеров, прежде чем найдут кого-нибудь, с кем действительно смогут быть собой.
Совет: научитесь слушать не только себя, но и партнера.
Лев
Львы стремятся к ярким чувствам и большой любви, как в кино. Проблема в том, что они часто идеализируют партнера, а потом разочаровываются. Им нужно пройти несколько этапов внутреннего роста, прежде чем они поймут, что настоящая любовь не только о драме, но и о поддержке.
Совет: поменьше ожидания - настоящая любовь не всегда похожа на роман в стиле Голливуда.
Весы
Этот знак очень боится одиночества, поэтому иногда вступает в отношения не по любви, а по желанию быть с кем-то. Они долго ищут баланс между чувствами и гармонией, часто сомневаясь в своем выборе. Весы могут несколько раз сменить партнера, прежде чем найдут человека, с которым будет настоящий резонанс.
Совет: не бойтесь одиночества - оно лучше, чем отношения "для галочки". Сначала найдите гармонию внутри себя, и тогда привлечете того, кто действительно подходит тебе.
Рыбы
Романтические мечтатели, живущие в мире фантазий. Рыбы часто влюбляются в свой идеал, а не в реального человека, что приводит к разочарованиям. Им нужно научиться отличать истинное чувство от иллюзии - и тогда любовь, которую они найдут, будет по-настоящему глубокой.
Совет: разделяйте мечты и реальность - научитесь видеть партнера таким, какой он есть, а не каким вы его представляете.
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