Не поддавайтесь на провокации: астропсихолог о влиянии Новолуния и следующие недели для украинцев

В ближайшие две недели вероятны провокации

По словам астропсихолога, в этот период важно следить за словами. Люди будут желать высказываться необдуманно.

"Держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации, не ввязывайтесь в конфликты и старайтесь не говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть", - рассказывает специалист.

Алена Лесная добавила, что следует в эти две недели слушать свою интуицию в договоренностях и не вступать в сомнительные соглашения.

Ретроградный Марс будет влиять на нас

"Пытайтесь не нарушать правила и не спорить с представителями власти. Ретроградный Марс гуляет 10 по дому и имеет квадрат с Нептуном", - добавила астропсихолог.

В это время есть возможность быть неправильно понятым, решение спорных вопросов лучше отложить, чтобы не усугубить ситуацию.

Составьте план действий

В эти две недели может ощущаться сонливость и нежелание что-либо делать. Важно собраться, написать план и делать столько, сколько можете сейчас.

"Заручитесь поддержкой единомышленников, это послужит хорошей мотивацией и не даст покинуть начатое", – посоветовала Алена Лесная.