Под Ровно археологи обнаружили редкие захоронения с монетами и медальоном ХVIIІ века (фото)

В Ровенской области, в городе Дубно, на территории бывшего женского монастыря археологи нашли два захоронения монахинь, которые датируют концом ХVIII - нач. ХІХ ст.

Что известно о находке

Согласно исторической справке, на этом месте в 1592 году князь Василий Острожский основал православный женский монастырь, который потом стал греко-католическим и функционировал до 1832 года.

Раскопки на этой территории ведутся с 2018 года, однако только сейчас удалось найти два захоронения: могилу и склеп. По предположениям археологов, склеп ограбили, потому что ученые не нашли на останках креста.

"Она единственная похоронена в каменном склепе. То, что это склеп, мы поняли сразу, потому что первые кирпичи, которые мы обнаружили, положены наискось. Это, скорее всего, была женщина, потому что среди находок было много булавок. Мы решили, что это была либо одна из настоятельниц монастыря, либо монахиня высокого статуса", - заявил глава общественной организации "Дубенський археологічний осередок" Андрей Бардецкий.

Раскопки продлятся до середины августа (фото: Общественное)

Также археологи нашли медальон и несколько монет, именно они имеют самую большую информационную ценность. Среди находок и немалое количество бусин, которые, вероятно, были в одном наборе. А вот в другом захоронении вещей не нашли.

"Другой скелет принадлежит человеку подросткового возраста, возможно, это молодая монахиня. Его еще будет исследовать антрополог, который сможет, по крайней мере, определить пол, примерный возраст и детали по прижизненным болезням или травмам", - добавил Бардецкий.

Артефакты ученые передадут Дубенскому государственному историко-культурному заповеднику. Там уже сформировали экспозицию из находок, обнаруженных во время предыдущих раскопок.

Это пятый сезон раскопок на месте монастыря

"Практически за это время мы получили огромный корпус материалов, позволяющий воссоздать повседневную обстановку обитателей. Прежде всего это предметы быта и личного потребления монахинь. Это предметы, которые попали в монастырь путем культурных и торговых связей со странами Европы, в частности, с территории Германии, из Османской империи, современной Бельгии со Швецией и других уголков Европы", - рассказал заведующий отделом Дубенского историко-культурного заповедника Юрий Пшеничный.

До середины августа на месте монастыря планируют продолжать раскопки. После антропологического исследования останки монахинь похоронят.