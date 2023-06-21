Под Галицким замком нашли тайное подземелье XVI века. Вот первые фото и видео

Во время раскопок в Национальном заповеднике "Древний Галич" археологи обнаружили цокольный этаж Галицкого замка в руинах башни XVI века. Исследователи пока не могут спуститься в подземелье, сейчас туда можно попасть только с помощью специальной видеокамеры.

Какие тайны скрывает подземелье замка

"Сегодня попали в цокольный этаж Въездной башни Галицкого замка, где никто не был 300 лет. Пока с помощью видеокамеры", - написал Олейник.

Известно, что в прошлом году археологи в ходе исследований наткнулись на стену, расчистили ее и обнаружили въездную башню Галицкого замка размером 16 на 23 м. В конце археологического сезона там обнаружили вентиляционный канал глубиной 6 м.

"В этом году, уже в новом археологическом сезоне, мы поместили камеру в этот вентиляционный канал и увидели там огромное помещение. По мнению исследователя Юрия Лукомского, этот уровень, который мы расчистили, это был первый этаж. Над ним был второй этаж, а вентиляционный канал это нулевой этаж, под ним еще есть подвал. То есть два этажа вверх, два вниз", - рассказал ученый.

С помощью камеры археологи смогли "попасть" в подземелье замка (фото: Facebook.com/Владимир Олейник)

Владимир Олейник отмечает, что башня датируется XVI ст. Это установили за кирпичом на своде.

"Замок начали строить в XIV в., но найдена башня - с XVI в. Тогда разрушился Успенский собор, и материал, вероятнее всего, брали с него. Когда нападали турки, замок взорвали и стена упала на вход. Поэтому в нее не заходили 300 лет", - добавил Олейник.

Археологи пока не могут войти в обнаруженные помещения, применяют камеру, чтобы выяснить, где есть входы. Ученые планируют до августа раскопать находку и зайти туда для дальнейших исследований.

Что известно о Галицком замке

Галицкий замок построен в середине XIV в. Однако его предшественника впервые упоминают в 1119 г. как укрепленную цитадель. Ученые считают, что сначала это было деревянное сооружение, впоследствии переросшее в замок галицких князей (XII-XIV вв.)

В целом Галицкий замок имел пять башен. Из них сохранилась одна - Старостинская, сейчас археологи нашли другую. Эти въездные ворота были расположены примерно в 80 м от отстроенной Старостинской башни.

Сохранившаяся часть Галицкого замка (фото: Википедия)

По словам ученых, Галич на 95% не исследован, поэтому может скрывать еще много интересного.

Добавим, что Галич - древний город, центр Галицкого, а позже Галицко-Волынского княжества. В городе кроме руин замка, сохранились фундаменты Успенского собора 1157 г., а рядом в с. Шевченково - храм святого Пантелеймона 1194 г.