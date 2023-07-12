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Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)

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Хмельницкая область, Среда 12 июля 2023 13:46
Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео) Что именно нашли археологи в Меджибоже (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во время раскопок на территории Государственного историко-культурного заповедника "Межибеж" археологи обнаружили артефакты времен Киевской Руси, а также находки более позднего периода - XIV-XVIII вв.

Об этом сообщает "Суспільне".

Что нашли археологи на территории замка

Раскопки проводили работники Государственного историко-культурного заповедника "Межибиж" вместе со студентами Киевского Национального университета.

"Здесь встречаются экспонаты как древней Руси, так и XIV и XVIII веков. Археологический материал очень, очень разнообразен", - говорит реставратор керамики Иван Костенко.

По словам заведующего сектором археологии заповедника "Межибеж" Виктора Ветрова, на широкую общественность эти археологические находки еще не выставляли.

Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)Артефакты, найденные на территории замка Меджибож (фото: "Суспільне Хмельницький")

"Из находок, которые еще никто не видел, и которые находятся в научной проработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, кресало XVI века", - говорит Ветров.

Также археологи нашли мушкетные пули и пуговицы XVII ст.

Археологи в старинном замке нашли уникальные артефакты времен Киевской Руси (фото и видео)Арбалетные стрелы XIV в., кресало XVI в., мушкетные пули и пуговицы XVII в. (фото: "Суспільне Хмельницький")

Что известно о замке Меджибож

Замок в Меджибоже - памятник фортификационной архитектуры XVI в. Стилистика достопримечательности смешана - от каменного строительства литовского времени до восточноевропейского ренессанса и псевдоготики XIX в.

Расположен замок в верховьях Южного Буга в 30 км от Хмельницкого.

Хотя сохранившийся до наших времен дворцовый комплекс возведен в XVI в., уже с XI в. на этом месте были деревянно-земляные укрепления. Первое летописное упоминание о Меджибоже встречается в Ипатьевской Летописи 1146 г.

Ранее мы рассказывали о том, что в Галицком замке нашли тайное подземелье.

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