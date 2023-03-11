В Украине впервые появится детская игра о правилах безопасности в быту

В Украине создадут специальную игру для гаджетов "Рятівничок". Она поможет научить детей правилам безопасности в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

В ГСЧС отмечают, что в пятницу, 10 марта, был подписан общий меморандум с IT-компаниями и профессиональным учебным заведением для создания такого приложения.

Директор департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Александр Чекрыгин заявил, что создание игры поможет подготовить молодое поколение на 10 лет вперед. Дети будут знать и применять полученные знания по безопасности в жизни.

"Игра рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Это первый такой продукт в Украине, который позволит в игровой форме научить, как безопасно себя вести в быту, а также первичным правилам пожарной безопасности", - рассказывают в ГСЧС.

Игра будет состоять из 40 уровней. В ней игрок будет спасателем-новобранцем. А ознакомиться со всем ему поможет робот с искусственным интеллектом.

При этом спасатели добавляют, что в будущем планируется наполнять игру другими составляющими: по тематикам минной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, выполнению правил дорожного движения.