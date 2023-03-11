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В Украине впервые появится детская игра о правилах безопасности в быту

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Украина, Суббота 11 марта 2023 23:55
В Украине впервые появится детская игра о правилах безопасности в быту Фото: в Украине впервые появится детская игра о правилах безопасности в быту (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Украине создадут специальную игру для гаджетов "Рятівничок". Она поможет научить детей правилам безопасности в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС отмечают, что в пятницу, 10 марта, был подписан общий меморандум с IT-компаниями и профессиональным учебным заведением для создания такого приложения.

Директор департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Александр Чекрыгин заявил, что создание игры поможет подготовить молодое поколение на 10 лет вперед. Дети будут знать и применять полученные знания по безопасности в жизни.

"Игра рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Это первый такой продукт в Украине, который позволит в игровой форме научить, как безопасно себя вести в быту, а также первичным правилам пожарной безопасности", - рассказывают в ГСЧС.

Игра будет состоять из 40 уровней. В ней игрок будет спасателем-новобранцем. А ознакомиться со всем ему поможет робот с искусственным интеллектом.

При этом спасатели добавляют, что в будущем планируется наполнять игру другими составляющими: по тематикам минной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, выполнению правил дорожного движения.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей.

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ГСЧС діти рятувальники правила безопасности
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