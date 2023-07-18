Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССР

Что известно о птице

По его словам, гусыня была старше даже его самого. Он отметил, что вылупилась Гага в 1984 году.

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшем гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома неподалеку от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", - рассказал он.

Умерла самая старая гусыня Украины (фото: facebook.com/orest.zub)

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Также он добавил, что с Гагой отходит целая эпоха. В последние годы гусыня потерял зрение, но, несмотря на это, ежедневно потихоньку обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, как утверждает Зуб, кроме нее, уже никто не ходил.

"Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти еженедельно. Искреннее спасибо соседям, которые следили за ней... Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гаго", - добавил мужчина.

Гага в 36 лет (фото: facebook.com/orest.zub)