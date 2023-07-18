RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Львовом умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССР

В Украине умерла самая старая гусыня (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Семеновка Львовской области на 39 году жизни умерла самая старая гусыня Украины. Птица, по имени Гага родилась еще во времена СССР.

Об этом сообщил блогер Орест Зуб в Facebook.

Что известно о птице

По его словам, гусыня была старше даже его самого. Он отметил, что вылупилась Гага в 1984 году.

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшем гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома неподалеку от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", - рассказал он.

Умерла самая старая гусыня Украины (фото: facebook.com/orest.zub)

Какие были проблемы со здоровьем

Также он добавил, что с Гагой отходит целая эпоха. В последние годы гусыня потерял зрение, но, несмотря на это, ежедневно потихоньку обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, как утверждает Зуб, кроме нее, уже никто не ходил.

"Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти еженедельно. Искреннее спасибо соседям, которые следили за ней... Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гаго", - добавил мужчина.

Гага в 36 лет (фото: facebook.com/orest.zub)

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке показывали уникальную семью птиц.

Также в Чернобыле показали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьтвариниптахи