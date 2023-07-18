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Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСР

В Україні померла найстарша гуска (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Семенівка Львівської області на 39 році життя померла найстарша гуска України. Птах, на ім'я Ґаґа народилася ще за часів СРСР.

Про це повідомив блогер Орест Зуб у Facebook.

Що відомо про гуску

За його словами, гуска була старшою навіть за нього самого. Він зазначив, що вилупилась Ґаґа у 1984 році.

"Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя. Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сімʼя мого дідуся", - розповів він.

Померла найстарша гуска України (фото: facebook.com/orest.zub)

Які були проблеми зі здоров'ям

Також він додав, що з Ґаґою відходить ціла епоха. Останніми роками гуска втратила зір, та попри це щодня помаленьку обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій, як стверджує Зуб, окрім неї, вже ніхто не ходив

"Для нашої сімʼї вона була справжнім символом. Ми навідувалися до неї майже щотижня. Щира подяка сусідам, які слідкували за нею... Настав її час відійти у пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґо", - додав чоловік.

Ґаґа у 36 років (фото: facebook.com/orest.zub)

Раніше ми повідомляли, що у Київському зоопарку показували унікальну родину птахів.

Також у Чорнобилі показали рідкісного птаха, який швидко бігає та вправно маскується.

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