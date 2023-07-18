Під Львовом померла найстарша гуска України: народилася ще за часів СРСР

Що відомо про гуску

За його словами, гуска була старшою навіть за нього самого. Він зазначив, що вилупилась Ґаґа у 1984 році.

"Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя. Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сімʼя мого дідуся", - розповів він.

Померла найстарша гуска України (фото: facebook.com/orest.zub)

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Також він додав, що з Ґаґою відходить ціла епоха. Останніми роками гуска втратила зір, та попри це щодня помаленьку обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій, як стверджує Зуб, окрім неї, вже ніхто не ходив

"Для нашої сімʼї вона була справжнім символом. Ми навідувалися до неї майже щотижня. Щира подяка сусідам, які слідкували за нею... Настав її час відійти у пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґо", - додав чоловік.

Ґаґа у 36 років (фото: facebook.com/orest.zub)