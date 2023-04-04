Под Киевом открыли модульный детский садик: вот как он выглядит

Новое дошкольное учебное заведение будет функционировать временно, пока продолжаются работы по восстановлению разрушенного российскими оккупантами сельского детсада в Бородянской территориальной громаде.

"В настоящее время готовится проектная документация для дальнейшего капитального ремонта основного здания садика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модульный садик полностью оснащен всем необходимым: мебель, кроватки, игрушки, необходимые принадлежности и средства, техника.

Помещения модульного детсада возле Бучи (фото: buchanska-rda.gov.ua)

На мероприятии открытия детсада перед собравшейся делегацией украинских чиновников и представителей венгерской стороны выступили малыши с небольшим концертом.

Дети хором исполнили знаменитую "Ой у лузі червона калина".

На открытии модульного детсада малыши устроили концерт (фото: buchanska-rda.gov.ua)

Заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадяр вручил заведующей садиком символический ключ от нового помещения. Также он сообщил о готовности помочь с восстановлением школы в Загальцах, которая также пострадала из-за российских обстрелов.

Кроме того, партнеры Венгрии намерены построить еще и детскую игровую площадку.

Модульный детский садик в селе Загальцы Бучанского района (фото: buchanska-rda.gov.ua)