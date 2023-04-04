Под Киевом открыли модульный детский садик: вот как он выглядит

Под Киевом в селе Загальцы открыли модульный детский садик, установленный при поддержке правительства Венгрии.
Об этом передали в пресс-службе Бучанской районной государственной администрации Киевской области.
Новое дошкольное учебное заведение будет функционировать временно, пока продолжаются работы по восстановлению разрушенного российскими оккупантами сельского детсада в Бородянской территориальной громаде.
"В настоящее время готовится проектная документация для дальнейшего капитального ремонта основного здания садика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модульный садик полностью оснащен всем необходимым: мебель, кроватки, игрушки, необходимые принадлежности и средства, техника.
Помещения модульного детсада возле Бучи (фото: buchanska-rda.gov.ua)
На мероприятии открытия детсада перед собравшейся делегацией украинских чиновников и представителей венгерской стороны выступили малыши с небольшим концертом.
Дети хором исполнили знаменитую "Ой у лузі червона калина".
На открытии модульного детсада малыши устроили концерт (фото: buchanska-rda.gov.ua)
Заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадяр вручил заведующей садиком символический ключ от нового помещения. Также он сообщил о готовности помочь с восстановлением школы в Загальцах, которая также пострадала из-за российских обстрелов.
Кроме того, партнеры Венгрии намерены построить еще и детскую игровую площадку.
Модульный детский садик в селе Загальцы Бучанского района (фото: buchanska-rda.gov.ua)
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