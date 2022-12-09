Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители

РБК-Украина посетило один из модульных городков в Ирпене и рассказывает, как обустраивают жизнь те, кто потерял дом из-за агрессии и террора РФ.

Героическая борьба против российских войск в Ирпене и Буче весной облетела заголовки мировых СМИ. Спустя месяцы после боевых действий и ужасающих преступлений РФ сюда постепенно возвращаются жители.

Оккупанты "освободили" от жилья тысячи человек. Из-за боевых действий в Ирпене под Киевом весной было уничтожено 10 596 домов, подсчитал проект RebuildUA, анализирующий состояние инфраструктуры с помощью дронов. Это примерно половина жилой застройки города.

С наступлением зимы и постоянным ракетным террором россиян вопрос жилья на деоккупированных территориях стал еще острее. Многие люди хотят снова жить в родном городе, но им просто некуда возвращаться. Также в Киевской области, по данным главы КОВА Алексея Кулебы, сейчас находится около 100 тысяч переселенцев из других регионов.

Людей расселяют в пансионатах, санаториях и других помещениях подобного типа. Также примерно с лета в разных регионах Украины стали появляться модульные городки. Сейчас только в Киевской области таких локаций уже около десятка. Они рассчитаны на то, чтобы предоставить дом лишенным собственного жилья – хотя бы временно. Большинство модульных домиков Украине предоставляет Польша, а также – Финляндия, США и другие страны.

Эхо войны. В Ирпене накануне зимы открыли два модульных городка

Утром в будний день Ирпень встречает нас эхом трагических событий и боев, которые происходили здесь весной. На въезде город стоят полностью разрушенные дома престижного когда-то комплекса "Ирпенские Липки". Также в памяти появляются кадры уничтоженного россиянами ТРЦ "Жираф", где бойцы ирпенской терробороны сдерживали наступление оккупантов на столицу.

Утром в центре Ирпеня немноголюдно. Декабрьское утро оказалось морозным, и люди решают не ходить по улицам без лишнего повода. Похожая ситуация на территории санатория "Дубки": на въезде нас встречает только охранник территории. Здесь буквально несколько недель назад обустроили модульный городок для потерявших жилье ирпенцев.

Фото: Модульный городок в Ирпене установили накануне зимы (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Идемте, проведу вас, познакомитесь с жителями", – говорит Василий Николаевич, комендант городка. Он оправдывается, что может не рассказать все детали, потому что только недавно пришел сюда работать и "изучает положение дел".

В отличие от холодной улицы, внутри городка бурлит жизнь. В коридоре, вдоль которого с обеих сторон расположились жилые комнаты, кухня, душевые и туалеты, бегают дети, видно женщин в домашней одежде. Атмосфера чем-то напоминает общежитие.

Еще с лета людям, потерявшим дома в Ирпене, обустроили "Залізне Містечко" со спальными вагонами от "Укрзализныци". Далее постепенно вагоны начали заменять модульными городками. Польша предоставила для жителей сами модули, а городские власти занимались подачей водоснабжения, коммунальные службы провели канализацию. Между модулями в "Дубках" поставили новые лавки и положили тротуарную плитку. Частично с финансированием помогают частные спонсоры.

Фото: Польша предоставила модули, а городские власти занимались подачей коммуникаций (Виталий Носач/РБК-Украина)

В новый модуль "Дубков" недавно переехала Тамара с двумя детьми – они с мужем 15 лет строили свой дом в Гостомеле, но его разрушили оккупанты.

"У нас сын 7 лет, а дочери 15. Муж военный, служит с 2014-го года. За две недели до начала войны поехал на ротацию. Мы тогда уже хотели заселяться в наш новый дом. Но началась война. 26 февраля мы эвакуировались через Стоянку. Мужа на фронте попал под минометный обстрел и лечился в госпитале в Днепре, у него была аккубатравма (контузия – ред.). Мы вернулись сюда в начале лета. Так пришлось поселиться здесь (в модуле)", – рассказывает она.

С Тамарой мы разговариваем на кухне модульного городка: здесь обустроены места для приготовления и приема пищи.

Ряд людей, лишившихся жилья, переселили сюда из других модулей. Несколько модулей в "Дубках" подключены к линии электроснабжения "Укрзализныци". Теперь в большинстве из них свет практически не выключают. Но в некоторых все же случаются пролемы со светом.

Фото: Тамара потеряла дом, который ее семья строила 15 лет (Виталий Носач/РБК-Украина)

"В одном модуле – 21 комната, женский и мужской туалеты, кухня, игровая детская и прачечная. Прачечная не была предусмотрена, но мы освободили одну комнату и поставили туда две стиральные машины. Вот такие бытовые условия. Все здесь замкнуто на свет. Если электричества нет – ничего не работает. Если есть сбои – у нас начинаются проблемы. Сейчас более-менее график выровнялся, трижды в сутки по три-четыре часа. Но не сказал бы, что этого достаточно", – рассказывает комендант городка.

После возвращения в Ирпень Тамара с двумя детьми жила сначала в квартире родственников. Поскольку семья прописана в Гостомеле, в процессе поиска дальнейшего места жительства местные органы власти отправляли их "по прописке", поэтому процесс затянулся. В конце концов, им удалось поселиться в модуле, но там постоянно выключался свет, семьи с детьми сидели при низких температурах. Теперь они радуются, что наконец свет есть в новом жилище практически без перебоев.

"Здесь все преимущественно местные, из Ирпеня. Все погорельцы и все с детьми. В городке живет около 30 детей. Есть одна семья, в которой семь детей", – говорит женщина.

"Приеду в Крым и посмотрю, как эти долбанные российские корабли утонули!"

Тамара согласилась провести нам экскурсию по "модулю". Проходим через центральный коридор, по бокам которого – двери во все остальные комнаты и помещения. Все в основном белого цвета. Благодаря этому помещения выглядят светлыми и аккуратными. Дети бегают по коридору в футболках: по крайней мере, пока есть свет, здесь достаточно тепло. На кухне – четыре длинных стола, электроплита и микроволновки.

Фото: На кухне одного из корпусов модульного городка (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Дубки" – один из двух больших модульных городков, которые есть в Ирпене. Второй недавно установили в детском санатории "Ласточка". Финляндия предоставила Ирпеню 12 таунхаусов – по три квартиры в каждом. Городские власти анонсировали, что в городке на "Ласткочке" будет еще 276 квартир для потерявших жилье ирпенчан. Пока, по словам мэра, это самый большой проект в Украине по обеспечению социальным жильем пострадавших граждан.

Сейчас в Ирпене идет демонтаж домов, признанных полностью разрушенными. Местные власти говорят, что для людей со временем построят на месте разрушенных построек совершенно новое жилье. Но когда именно это будет – пока точно неизвестно.

Комнаты между жителями "Дубков" распределяют в зависимости от количества членов семьи. Сюда недавно переехала большая семья ирпенцев с семью детьми. Им предоставили три комнаты: одну для родителей и еще по одной – для мальчиков и девочек. Пока Тамара проводит нам экскурсию по модулю и мы заходим в игровую комнату, к нам подходит одна из девочек этой семьи.

"Меня зовут Милена. Нас семеро. Это я, Сюзанна, Эльдар, он самый маленький. Еще есть Даник, Эвелина, Назар, Лилиана. Еще есть собака Чоко, породы чихуа – тоже член семьи! Мы сюда переехали недавно, я пока привыкаю. Потому что пока я только успела привыкнуть к тому месту, где мы жили раньше. Там даже привыкла к цвету обоев в игровой. Теперь снова привыкаю ко всему новому", – говорит она.

Девочка ходит в местную школу: там, как и во многих украинских школах, во время войны комбинируют обучение онлайн и офлайн. Сейчас, когда есть большие перебои со светом, на онлайн-урок многие учащиеся не попадают.

"А ты вроде очень переживаешь, что не попала на урок", – с Миленой рядом стоит старшая сестра Сюзанна. Ей скоро исполнится 14.

"Но когда нет интернета и кто-то не попадает на урок, ставят "энку". Мне такого не надо, чтобы "энки" были", – оправдывается Милена, – Мы ходим в школу, но как только новые обстрелы – снова онлайн".

В начале войны семья уехала к дедушке в Черниговскую область. Там обстрелов, к счастью, не было. Но и не было слышно воздушной тревоги: о ее наступлении дети узнавали, когда им звонил отец. Проводил инструктаж: как только тревога, все сразу должны были прятаться под столы или просто лечь на пол, укрыться пледами или одеялами и ждать, пока отец наберет их снова. Но связь в селе тоже была плохая, дозвониться удавалось далеко не всегда.

Фото: Душевая и игровая комнаты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Милена рассказывает о видео и фото их разрушенной квартиры в пятиэтажке, которые сохранились на телефоне у мамы. Квартиру полностью разрушило. Также неподалеку снаряд залетел в дом и здание полностью разошлось. Представители местных властей говорят, что их дом будут сносить и заново отстраивать.

"Мама вернулась домой раньше, зашла в дом, снимала. На балкон не пошла, потому что может обвалиться. Ходила по нашему залу. Какой же он был красивый до войны! Ходила по кухне нашей, которая была уже разрушена полностью. Боже, как мне жаль это все", – девочка закрывает лицо руками и держится, чтобы не заплакать.

Пытаемся отвлечь детей и спрашиваем о первом, что они хотели бы сделать после нашей победы в войне. У Милены сразу улучшается настроение.

"Ооооо! Я думаю, думаю, думаю, что я… Поеду в Крым на море! Поеду сама на маминой Тойоте Приус. Приеду в Крым и посмотрю на то, как эти долбанные российские корабли утонули!", – с восторгом говорит она.

Уже под конец разговора Тамара просит, если будет такая возможность, в следующий раз привезти детям немного фруктов: "Можете даже четыре банана просто привезти. Мы по половинке делим между детьми", – признается женщина.

"И гирлянды, елку – господи, хоть что-то!", – с энтузиазмом просит Милена. – У нас сколько гирлянд было красивых! Все сгорело. Хотя они были и сломаны уже немного, все равно у нас были самые красивые".

Вторая жизнь котельной, бесплатные обеды и сладости для детей

Кроме кухонь в каждом модуле на территории лагеря есть еще большая столовая. Здесь организация World Central Kitchen кормит всех желающих из модульного городка обедами: их можно получить ежедневно с 12 до 15 часов. Также волонтеры развозят "обеденные" пакеты территориальной обороне, в городской совет, а также в модули, расположенные в Буче. В небольшом коридоре на скамейке под дверью уже ждет бабушка: в ее руках талон, по которому выдают обеды. Женщина держит его крепко, словно боится потерять.

Когда в помещении столовой выключается свет, начинает работать генератор. Также он снабжает питанием и кирпичный корпус рядом, где люди могут зарядить телефоны.

Фото: Волонтеры World Central Kitchen готовят еду для Бучи и Ирпеня (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Но генератор – тоже не выход. Потому что за час он тратит очень много дизтоплива. И его надо обслуживать. Только запустил его и сутки работает – так с генератором не получится. Он каждые 3-4 часа должен остановиться, чтобы остыть", – объясняет комендант городка Василий Николаевич.

До холодов городские власти решили заново перезапустить расположенную рядом газовую котельную: в пандемию COVID в одном из помещений проживали студенты, а дальше здание два года стояло пустым. Теперь в столовой при перебоях со светом люди могут выпить чаю или кофе: корпус отапливается от газового котла.

Мы заходим в столовую, когда волонтеры начали формировать "посылки" – только что приготовленных обедов. В помещении – запах свежеиспеченного картофеля: именно его сейчас раскладывают по порциям, закрывают и складывают в ящики: их пытаются отвезти побыстрее, пока еще горячие.

"Сейчас мы упаковываем на Бучу и дальше развозим. В 12 часов открывается столовая для жителей модульного городка. В общей сложности где-то около семисот обедов в день выходит для Бучи и Ирпеня. Также привозим конфеты детям. Печенья немного больше, поэтому его даем и взрослым. Если семья состоит из двух взрослых, даем две порции печенья и одну – конфет", – рассказывает волонтер Анатолий. Он формирует ящики с обедами, готовя их к развозке. На каждой порции обеда – наклейки World Central Kitchen.

Фото: Модульные городки предоставляет Украине Польша (Виталий Носач/РБК-Украина)

На выходе из помещения дежурит встречавший нас охранник. Говорит, что такие модули до войны были обычным делом, прежде всего, на стройках. В них жили работавшие на инфраструктурных объектах.

"Но у строителей другой ритм жизни – целый день работают, а в домик приходят просто переночевать. В таких помещениях не посушишь белье: надо нести на улицу, как наши предки делали сто лет назад. Иначе помещение станет сырым", – рассуждает он.

Мы риторически спрашиваем у коменданта, как долго люди смогут жить в таких домиках. "Ну, как говорится, временное – это наиболее постоянное, – разводит руками Василий Николаевич. – Домики рассчитаны на то, что в них можно проживать и зимой. То есть люди не останутся без крова. Но ведь им нужен собственный дом. Думаю, это растянется на годы, но если будет финансирование, я уверен, что процесс пойдет гораздо быстрее".