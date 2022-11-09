Под Киевом бешеная собака покусала прохожую: в общине ввели карантин
Под Киевом в селе Переселение больная бешенством собака покусала на улице женщину, которая шла на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента ввели карантин.
Об этом 9 ноября передает местное издание Кагарлик.City.
Отмечается, что агрессивная собака внезапно выскочила из одного из дворов в селе и напала на прохожую, которая направлялась привычным путем на работу.
Женщина сообщила медикам детали происшествия. Сейчас она проходит антирабическое лечение.
"Представители местного подразделения Госпродпотребслужбы установили за животным 10-дневный надзор. На 6-й день собака умерла. Так что биологический материал из него отправили на экспертизу. Заключение Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве оказалось неутешительным - собака была больна бешенством", - говорится в публикации.
Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области из бешенства собаки на территории громады был объявлен карантин - ограничения ввели в радиусе 10 километров вокруг села Переселение.
Под карантинные ограничения подпадают такие населенные пункты:
- г. Кагарлык,
- с. Слобода,
- с. Орехово,
- с. Халча,
- с. Расовка,
- с. Новоселки,
- с. Гороховое,
- с. Гороховское,
- с. Гороховатка,
- с. Тарасовка,
- с. Пруды;
- охотничьи угодья УООР "Кагарлыкское";
- охотничьи угодья ООО "Трипольский охотник".
Как уберечься от заболевания бешенством
- следует прививать собак и кошек - в государственных ветеринарных больницах такие прививки против бешенства бесплатны;
- нужно сообщать ветврачу о каждом случае подозрения на бешенство у животных;
- всем людям, пострадавшим от животных - укусы, царапины или ослюнение - нужно срочно обращаться к врачу-рабиологу, а нанесшее вред животное следует доставить в ветеринарную службу для клинического осмотра и изоляции в течение 10 дней;
- нужно избегать контактов с бездомными животными;
- нельзя касаться руками трупов животных, подозрительных животных в заболевании и ослененных ими предметов.
Где в Кагарлыкском районе ежедневно проводят вакцинацию животных:
- Кагарлыкская районная государственная больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 17:00. Адрес: улица Каштановая, 58. Телефон 5-13-49.
- Стритовская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Шевченко, 3.
- Буртовская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Октябрьская, 31.
- Мировская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Гагарина, 1.
Напомним, ранее врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное.
Добавим также, перед этим врач рассказывала, как не стать жертвой бешенства.