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Лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина

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Понеділок 11 липня 2022 11:00
Лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина Чи потрібно робити вакцину від сказу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке вражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутись по допомогу. Зокрема, наразі в Україні почастішали випадки сказу у тварин.

Якщо тварина хвора на сказ, то людина може інфікуватися через укус чи подряпину. Про це повідомляє МОЗ.

За словами дитячого лікаря-інфекціоніста, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федіра Лапія, ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність.

Однак, єдиний шанс запобігати хворобі після укусу інфікованої тварини - екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу.

Фахівці кажуть, що Україна належить до територій небезпечних щодо сказу.

Серед домашніх тварин в Україні також реєструються випадки сказу. Тому те, що тварина є домашньою - це не гарантія того, що вона не інфікована збудником.

Медики зазначають, що рішення щодо необхідності імунопрофілактики ухвалює лікар.

Чи потрібно робити щеплення після укусу домашньої тварини

Якщо тварина виглядає здоровою, у неї є щеплення від сказу, а у людини - можливість спостерігати за нею до 10 днів. У такому випадку щеплення можна не робити.

Але якщо тварина виглядає хворобливо чи є сумніви - варто якнайшвидше звернутися до медиків, щоб отримати щеплення та імуноглобулін.

Якщо людина розпочали вакцинацію, а тварина, за якою вона спостерігає, пережила 10 днів після укусу, то можна припинити вакцинацію.

Початкові симптоми сказу - підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу.

Раніше лікар розповідала, як не стати жертвою сказу.

Також ми писали, як повернутися додому з домашніми тваринами з-за кордону.

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