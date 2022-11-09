Під Києвом скажений собака покусав перехожу: в громаді ввели карантин
Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав на вулиці жінку, яка йшла на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.
Про це 9 листопада передає місцеве видання Кагарлик.City.
Зазначається, що агресивний собака раптово вискочив з одного з дворів у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу.
Жінка повідомила медикам деталі події. Наразі вона проходить антирабічне лікування.
"Представники місцевого підрозділу Держпродспоживслужби встановили за твариною 10-дненний нагляд. На 6-й день собака вмер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Висновок Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві виявився невтішним - собака була хвора на сказ", - йдеться у публікації.
Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області зі сказу собаки на території громади було оголошено карантин - обмеження запровадили у радіусі 10 кілометрів навколо села Переселення.
Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:
- м. Кагарлик,
- с. Слобода,
- с. Оріхове,
- с. Халча,
- с. Расавка,
- с. Новосілки,
- с. Горохове,
- с. Горохівське,
- с. Горохуватка,
- с. Тарасівка,
- с. Стави;
- мисливські угіддя УТМР "Кагарлицьке";
- мисливські угіддя ТОВ "Трипільський мисливець".
Як уберегтися від захворювання на сказ
- слід щепити собак та кішок - у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатне;
- потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;
- всім людям, які постраждали від тварин - укуси, подряпини або ослинення - потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;
- потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;
- не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.
Де в Кагарлицькому районі щодня проводять вакцинацію тварин :
- Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 17:00. Адреса: вулиця Каштанова, 58. Телефон 5-13-49.
- Стритівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Шевченка, 3
- Буртівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Жовтнева, 31
- Мирівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини - з 8:00 до 16:00. Адреса: вулиця Гагаріна, 1
Нагадаємо, раніше лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашню тварину.
Додамо також, перед цим лікарка розповідала, як не стати жертвою сказу.