Під Києвом скажений собака покусав перехожу: в громаді ввели карантин

Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав на вулиці жінку, яка йшла на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.

Зазначається, що агресивний собака раптово вискочив з одного з дворів у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу.

Жінка повідомила медикам деталі події. Наразі вона проходить антирабічне лікування.

"Представники місцевого підрозділу Держпродспоживслужби встановили за твариною 10-дненний нагляд. На 6-й день собака вмер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Висновок Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Києві виявився невтішним - собака була хвора на сказ", - йдеться у публікації.

Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області зі сказу собаки на території громади було оголошено карантин - обмеження запровадили у радіусі 10 кілометрів навколо села Переселення.

Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:

м. Кагарлик,

с. Слобода,

с. Оріхове,

с. Халча,

с. Расавка,

с. Новосілки,

с. Горохове,

с. Горохівське,

с. Горохуватка,

с. Тарасівка,

с. Стави;

мисливські угіддя УТМР "Кагарлицьке";

мисливські угіддя ТОВ "Трипільський мисливець".

Як уберегтися від захворювання на сказ

слід щепити собак та кішок - у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатне ;

; потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;

всім людям, які постраждали від тварин - укуси, подряпини або ослинення - потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;

потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;

не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.

Де в Кагарлицькому районі щодня проводять вакцинацію тварин :