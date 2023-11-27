Под Киевом приемная мать "для профилактики" била ребенка хромированной трубой по голове: ужасные детали

Приемная мать била сына - что известно

Инцидент произошел в одном из детских домов семейного типа в Киевской области. Женщина решила избить мальчика "для наказания и профилактики", чтобы другие дети начали ее бояться.

"В ноябре 2023 года во время очередного конфликта опекунша с целью наказания, а также с целью запугивания других детей, взяла в руки хромированную трубу и нанесла парню удары по голове и туловищу. Также она избивала потерпевшего руками по разным частям тела, причинила ребенку физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Известно, что все дети, которые находились на попечении и проживали в доме с названной матерью, изъяты и находятся в реабилитационном центре.

Женщина била приемного сына (скриншот)

Какие детали раскрыла полиция

Правоохранители пообщались с другими детьми, которые были свидетелями жестокого избиения подростка. Они рассказали, что этот случай был не первым. Более того, дети заявили, что 59-летняя женщина якобы избивала не только 13-летнего мальчика.

"Дети рассказали, что стали свидетелями того, как мать-воспитатель наносила удары 13-летнему подопечному - сначала руками, а затем металлической ножкой стола. Парня били в область головы, однако он успел закрыться руками. Также дети отметили, что мать систематически наказывала их , применяя ремень, электрокабель и другие предметы", - рассказали в полиции.

На воспитании в доме семейного типа находились 7 детей от 9 до 15 лет.

Что решил суд

В настоящее время суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но его будет обжаловать Прокуратура.

"По факту пыток, при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигурантке о подозрении [ч.1 ст.127 УКУ]. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.