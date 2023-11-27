Під Києвом названа мати "для профілактики" била дитину хромованою трубою по голові: жахливі деталі

Названа матір била сина - що відомо

Інцидент стався в одному з дитячих будинків сімейного типу на Київщині. Жінка вирішила побити хлопчика "для покарання та профілактики", аби інші діти почали її боятися.

"У листопаді 2023 року під час чергового конфлікту опікунка з метою покарання, а також з метою залякування інших дітей, взяла до рук хромовану трубу та нанесла хлопцю удари по голові та тулубу. Також вона била потерпілого руками по різних частинах тіла, спричинила дитині фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Відомо, що усі діти, які перебували під опікою і проживали у будинку з названою матір'ю, вилучені і знаходяться у реабілітаційному центрі.

Жінка била названого сина (скріншот)

Які деталі розкрила поліція

Правоохоронці поспілкувалися з іншими дітьми, які були свідками жорстокого побиття підлітка. Вони розповіли, що цей випадок був не першим. Мало того, діти заявили, що 59-річна жінка нібито била не тільки 13-річного хлопчика.

"Діти розповіли, що стали свідками того, як мати-вихователь наносила удари 13-річному підопічному – спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу. Хлопця били в область голови, однак він встиг закритися руками. Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети", - розповіли у поліції.

На вихованні у будинку сімейного типу перебували 7 дітей від 9 до 15 років.

Що вирішив суд

Нині суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але його буде оскаржувати Прокуратура.

"За фактом катування, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантці про підозру [ч.1 ст.127 ККУ]. Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - зазначили у поліції.