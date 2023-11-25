Как защитить ребенка от кибербуллинга: советы Минреинтеграции

Дети во время общения в социальных сетях могут подвергнуться травле со стороны сверстников - кибербуллингу. В Минреинтеграции дали несколько советов, как действовать родителям в таких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции в Telegram.

Для начала родителям, которые узнали о травле ребенка в интернете, должны поддержать его и объяснить, что это не его вина и заверить, что вместе вы сможете с этим справиться.

После этого необходимо:

Обязательно сохранить (сделать скриншот) сообщения и изображения, которые содержат оскорбительные сообщения или запугивания. Эта информация может быть предоставлена правоохранителям как доказательство кибербуллинга. Внести в черный список и заблокировать страницы/аккаунты/номера телефонов, с которых происходит травля. Иногда обидчик отступает, когда не получает ожидаемой реакции. Проверить настройки приватности страницы ребенка и убрать с нее всю личную информацию. На некоторое время скрыть страницу. Если ребенок будет чувствовать себя ограниченным в общении с друзьями, создать ему новую с другим именем и вымышленным фото. Выяснить, знаком ли ребенок с агрессором в реальной жизни и что ему известно о нем.

Если несмотря на все принятые меры атаки на ребенка не прекращаются, стоит обратиться в Департамент киберполиции на номер горячей линии: 0 800 505 170.

Ранее сообщалось, как оградить ребенка от буллинга и научить стоять за себя.

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