ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом хотят построить паркинг, которого еще не видели украинцы. Смотрите фото

Новина українською →
Киев, Среда 09 августа 2023 15:28
Под Киевом хотят построить паркинг, которого еще не видели украинцы. Смотрите фото Как будет выглядеть уникальный паркинг (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Вишневом планируют построить девятиэтажный паркинг, который сможет вместить 450 автомобилей. Новейшая стоянка будет иметь встроенный супермаркет, шиномонтаж и мойку.

Об этом сообщает "КиївВлада".

Что известно о строительстве

Паркинг планируют построить возле жилого комплекса "Атмосфера", расположенного в центре Вишневого, всего в 3 км от Киева. Спроектировала эскиз и будет реализовывать проект инвестиционная группа "Молодость".

У здания будут девять перекрытых ярусов и десятый открытый. Каждый ярус обустроят электроосвещением, видеонаблюдением, системой водоотвода и противопожарной безопасности.

На первом этаже разместят супермаркет, мойку и шиномонтаж, чтобы людям было максимально комфортно пользоваться парковкой.

"Наш проект сочетает в себе инновационные технологии, безопасность и удобство. Предлагает жителям Вишневого надежное и удобное место хранения более 450 транспортных средств. Мы учли потребности горожан, продумали мельчайшие детали для комфорта жителей, позаботились об инфраструктуре рядом с будущим паркингом", - заявляют в компании "Молодость".

Авторы проекта уверяют, что это стоянка позволит избавиться от проблем с парковкой в городе.

Под Киевом хотят построить паркинг, которого еще не видели украинцы. Смотрите фотоВот так будет выглядеть 9-этажный паркинг (фото: "Молодость")

Парковок слишком много не бывает

Отметим, что около 40% киевлян имеют личный транспорт, поэтому в столице также часто возникает проблема с парковкой автомобиля в центре города или деловых кварталах. Строительство новейших стоянок, которые могли бы поместить сотни машин, разгрузило бы город.

Также отметим, что с 24 июля в Киеве вернули плату за парковку. Однако во время воздушных тревог инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ирпени построят первый в Украине частный дом, напечатанный на 3D-принтере.

Читайте также о том, что архитекторы показали новые проекты для школ и детсадов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев