Под Киевом хотят построить паркинг, которого еще не видели украинцы. Смотрите фото
В Вишневом планируют построить девятиэтажный паркинг, который сможет вместить 450 автомобилей. Новейшая стоянка будет иметь встроенный супермаркет, шиномонтаж и мойку.
Об этом сообщает "КиївВлада".
Что известно о строительстве
Паркинг планируют построить возле жилого комплекса "Атмосфера", расположенного в центре Вишневого, всего в 3 км от Киева. Спроектировала эскиз и будет реализовывать проект инвестиционная группа "Молодость".
У здания будут девять перекрытых ярусов и десятый открытый. Каждый ярус обустроят электроосвещением, видеонаблюдением, системой водоотвода и противопожарной безопасности.
На первом этаже разместят супермаркет, мойку и шиномонтаж, чтобы людям было максимально комфортно пользоваться парковкой.
"Наш проект сочетает в себе инновационные технологии, безопасность и удобство. Предлагает жителям Вишневого надежное и удобное место хранения более 450 транспортных средств. Мы учли потребности горожан, продумали мельчайшие детали для комфорта жителей, позаботились об инфраструктуре рядом с будущим паркингом", - заявляют в компании "Молодость".
Авторы проекта уверяют, что это стоянка позволит избавиться от проблем с парковкой в городе.
Вот так будет выглядеть 9-этажный паркинг (фото: "Молодость")
Парковок слишком много не бывает
Отметим, что около 40% киевлян имеют личный транспорт, поэтому в столице также часто возникает проблема с парковкой автомобиля в центре города или деловых кварталах. Строительство новейших стоянок, которые могли бы поместить сотни машин, разгрузило бы город.
Также отметим, что с 24 июля в Киеве вернули плату за парковку. Однако во время воздушных тревог инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.
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