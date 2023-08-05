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Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)

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Суббота 05 августа 2023 08:56
Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото) Как будут выглядеть новые школы и детсады (фото: Минвосстановления)
Автор: Василина Копытко

Украинские архитекторы разработали типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными противорадиационными укрытиями. После прохождения государственной экспертизы органы местного самоуправления смогут бесплатно использовать эти разработки для строительства.

Об этом идет речь на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Какими будут новые школы, детсады и админздания

Разработка типовых проектов проводится в рамках Программы по восстановлению Украины - займа от Европейского инвестиционного банка.

Среди типовых проектов:

  • здание центра предоставления административных услуг общей площадью 443,90 кв. м
  • здания заведений дошкольного образования на 225, 150 и 75 мест
  • здания учреждений школьного образования на 1008, 672 и 336 мест

"Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления. Они учитывают современные требования безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Каждое такое здание имеет подземное помещение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия", - заявил Министр развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Также он добавил, что эти укрытия можно легко адаптировать под нужды отдельной общины, а значит, и максимально ускорить строительство.

Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Вот так будут выглядеть новые админздания, школы и детсады (фото: Минвосстановления)

Что известно о проекте

Разработка проектов началась в прошлом году, а к 31 августа 2023 года эти наработки должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Министерство восстановления).

Проекты разрабатывала украинская компания "Творческая Архитектурная мастерская А. Пашенко" (Architects Pashenko) в сотрудничестве с Cowater International по инициативе Министерства восстановления и финансовой поддержки Европейского Союза и ЕИБ.

Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)Планы проектов бесплатно предоставят органам самоуправления (фото: Миновосстановление)

Читайте также о том, как будет выглядеть первый в Украине частный дом, напечатанный на 3D принтере.

Ранее мы делились фото проекта остановок-укрытий, который разработали украинские архитекторы.

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